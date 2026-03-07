عێراق و بەریتانیا: دەبێت هەوڵە نێودەوڵەتییەکان بۆ راگرتنی جەنگ چڕ بکرێنەوە

پێش 55 خولەک

راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق و هاوتا بەریتانییەکەی، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا، دۆخی ئاڵۆزی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد و جەختیان لەسەر پێویستیی چڕکردنەوەی هەوڵە دیپلۆماسییەکان کردەوە بۆ راگرتنی جەنگ و گەڕانەوە بۆ سەر مێزی گفتوگۆ.

شەممە، 7ـی ئاداری 2026، قاسم ئەعرەجی، راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، پەیوەندییەکی تەلەفۆنیی لەگەڵ جۆناسان نیکۆلاس پاوڵ، راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی بەریتانیا ئەنجام دا.

بە پێی راگەیەنراوی نووسینگەی راگەیاندنی ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا گفتوگۆ لە بارەی رێگاکانی پەرەپێدانی پەیوەندییە دوو قۆڵییەکانی نێوان عێراق و بەریتانیا کراوە، هاوکات پێشهاتەکانی قەیرانی ناوچەکە و لێکەوتەکانی لە سەر ئاسایش و سەقامگیریی هەرێمایەتی تاوتوێ کراون.

هەردوولا هاوڕا بوون لەسەر "گرنگیی چڕکردنەوەی هەوڵە نێودەوڵەتییەکان بۆ رێگریکردن لە تەشەنەسەندنی گرژییەکان و راگرتنی جەنگ".

هەروەها جەختیان لەسەر گەڕانەوە بۆ ڕێڕەوی دانوستان و دیالۆگ کردەوە، وەک بنەمایەک بۆ پشتیوانیکردن لە چارەسەری سیاسی و چەسپاندنی ئاسایش و ئاشتی لە ناوچەکەدا.

ئەمەش لە کاتێکدایە، بەیانیی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشی ئاسمانییان بۆ سەر ئێران دەست پێکرد و لە ئەنجامدا چەند سەرکردەیەکی وڵاتەکە کوژران.

لە بەرانبەردا ئێران هەر زوو وەڵامی ئەو هێرشانەی دایەوە و وێڕای ئاراستەکردنی ژمارەیەک مووشەک بۆ ئیسرائیل، چەندین بنکە و بارەگا سەربازییەکانی ئەمریکای لە وڵاتەکانی ناوچەکەدا کردە ئامانج.