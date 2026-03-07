پەرلەمانی عێراق تاوتوێی لێکەوتەکانی جەنگ و بارودۆخی ناوچەکە دەکات

پێش 33 خولەک

پەرلەمانی عێراق بە سەرۆکایەتی هەیبەت حەلبوسی، کۆبوونەوەیەکی تایبەتی بۆ تاوتوێکردنی لێکەوتەکانی جەنگ و پەرەسەندنەکانی ناوچەکە ئەنجامدا.

شەممە 7ـی ئاداری 2026، فەرمانگەی راگەیاندنی پەرلەمانی عێراق، لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند: "سەرۆکایەتی پەرلەمان کۆبوونەوەیەکی فراوانی لەگەڵ سەرۆکی کوتلە پەرلەمانییەکان ئەنجامداوە، بە مەبەستی تاوتوێکردنی لێکەوتەکانی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل و دوایین گۆڕانکارییەکانی بارودۆخی ناوچەکە".

لە بەیاننامەکەدا ئاماژە بەوەشکراوە، بڕیارە لەم دانیشتنەدا پەرلەمان باس لەو رێکارانە بکات کە حکوومەت گرتوویەتیە بەر بۆ بەرەنگاربوونەوەی هەر لێکەوتەیەکی چاوەڕوانکراوی قەیرانەکان، هەروەها گفتوگۆ دەکرێت لەسەر رێگاکانی پاراستنی سەقامگیری ناوخۆیی و بەرزکردنەوەی ئامادەباشی هێزە ئەمنییەکان لەم قۆناغە هەستیارەدا.

ئەم کۆبوونەوەیەی پەرلەمان لە کاتێکدایە کە گرژییە سەربازییەکان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست روویان لە زیادبوون کردووە، ئەمەش مەترسی ئەمنی و ئابووری بۆ سەر عێراق دروست کردووە، بەتایبەت بەهۆی هەڵکەوتەی جوگرافی عێراق و نزیکی لە چەقەکانی ململانێ، جگە لە بوونی بەرژەوەندییە نێودەوڵەتییەکان و بنکە سەربازییەکان لە ناوچەکەدا.