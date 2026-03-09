زاڵمای خەلیلزاد: دەنگۆی ئەوە هەیە حکوومەتی عێراق بودجەی ئەو گرووپانە دابین دەکات کە هێرش دەکەنە سەر کورد

پێش 26 خولەک

زاڵمای خەلیلزاد، باڵیۆزی پێشووتری ئەمریکا لە عێراق ئاماژە بەوە دەکات، دەنگۆی ئەوە هەیە حکوومەتی عێراق بودجەی ئەو گرووپانە دابین دەکات کە هێرش دەکەنە سەر کورد و بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا.

زاڵمای خەلیلزاد، باڵیۆزی پێشووتری ئەمریکا لە عێراق لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس رایگەیاند" دەنگۆ و کەسایەتییە باوەڕپێکراوەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە ئەو گرووپە عێراقیانەی لایەنگری سوپای پاسدارانی ئێرانن و هێرش دەکەنە سەر ئامانجە کوردییەکان، لەلایەن حکومەتی عێراقەوە بودجەیان بۆ دابین دەکرێت."

زاڵمای خەلیلزاد ئاماژەی بەوە داوە، باس لەوە دەکرێت هەمان ئەو گرووپانە لە پشت چەندین هێرشن بۆ سەر باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا و هێزەکانی ئەمریکا کە لە هەرێمی کوردستان جێگیرکراون،لەبەر ڕۆشنایی ئەم پێشهاتانەدا، جەخت دەکرێتەوە کە ئەگەر ئەم تۆمەتانە ڕاست دەرچوون، پێویستە ئیدارەی ئەمریکا بژاردەی بەئامانجگرتنی ئەو گرووپانە تاوتوێ بکات بە مەبەستی لەناوبردنی توانا سەربازییەکانیان، هەروەها فشار بخاتە سەر حکومەتی بەغدا بۆ ئەوەی دەستبەجێ هەموو جۆرە پاڵپشتییەکی دارایی بۆ ئەو گرووپانە ڕابگرێت.