پەیامنێری کوردستان24: دەنگی تەقینەوە لە فڕۆکەخانەی بەغدا بیسترا

پێش 5 خولەک

پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا رایگەیاند، لە دوای راگەیاندنی موجتەبا خامنەیی وەک رێبەری ئێران، کەمێک پێش ئێستا لە رێگەی درۆنەوە هێرشکرایە سەر سەربازگەی ڤیکتۆریا لە نێو فڕۆکەخانەی بەغدا.

ئەمرۆ دووشەممە، 9ـی ئاداری 2026، دیلان بارزان پەیامنێری کوردستان24، لە بەغدا رایگەیاند: بە بەردەوامی لە ئاسمانەوە دەنگی فڕۆکە دێت بەتایبەتی لە ناوچەی سەوزی بەغدا کە باڵیۆزخانەی ئەمریکای لێیە.

لە دوای راگەیاندنی موجتەبا خامنەیی وەک رێبەری ئێران، ئێران ژمارەیەک مووشەکی ئارستەی چەند وڵاتێک کرد و عێراقیشی گرتەوە، کەمێک پێش ئێستا لە رێگەی درۆنەوە هێرشکرایە سەر سەربازگەی ڤیکتۆریا لە نێو فڕۆکەخانەی بەغدا.

پەیامنێری کوردستان24، گوتی: پێش ئەوەی هێرشەکان بگەنە فڕۆکەخانە سەرجەمیان لەلایەن سیستەمی دژە مووشەکییەوە تێکشکێنراون، هێرشەکان زیاد لە جارێک بوون، هەروەها ئەمشەو هیج هێرشێک نەکراوەتە سەر باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا.

هەروەها مقاومەی ئیسلامی ئاماژەی بەوە داوە، لە ماوەی 24 کاتژمێردا 26 هێرشیان لە ناوخۆیی عێراقەوە ئەنجامداوە، بۆ سەر وڵاتان و ناوخۆی عێراقیش، بەڵام ئێستا ئەو گرووپانە جۆرە مووشەکێکی دیکە بەکاردێنن، کە ناوی عیماد 10 یە، دروستکراوی ئێرانە، هەروەها هێرشەکانی ئەمشەو هیچ زیانێکی گیانی ماددی نەبووە.