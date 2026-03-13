ئێران: ئەمریکا بەرپرسیارە لە تێکدانی سەقامگیری ناوچەکە

پێش کاتژمێرێک

نێردەی هەمیشەیی ئێران لە نەتەوە یەکگرتووەکان، واشنتن بە هۆکاری ناسەقامگیرییەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و گرژییەکانی گەرووی هورمز تۆمەتبار دەکات.

ئەمیر سەعید ئیروانی، باڵیۆز و نێردەی ئێران لە نەتەوە یەکگرتووەکان رایگەیاند؛ دۆخی ئێستای ناوچەکە و بەتایبەت گەرووی هورمز، دەرئەنجامی رەفتار و دەستوەردان و هێرشەکانی ئەمریکایە.

ئیروانی ئاماژەی بەوەش کردووە، کە سیاسەتەکانی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بووەتە هۆی تێکدانی ئاسایشی دەریایی و ناسەقامگیری لە ناوچەکەدا، و تاران واشنتن بە بەرپرسیاری یەکەم دەزانێت لەو گرژیانەی کە روودەدەن.

ئەو قسانەی ئەمیر سەعید لە کاتێکدایە، دوێنێ محەممەد قالیباف سەرۆک پەرلەمانی ئێران لە پلاتفۆڕمی ئێکس رایگەیاندبوو"کەنداوی فارس بە خوێنی داگیرکەران سوور دەکەن" ئەمەش وەکو ئاماژەیەک بە نەبوونی هیچ نیەتێکی راگرتنی جەنگ، و دواتریش لە هەمان پۆستیدا ئاماژەی بەوە کردبوو کە خوێنی ئەمریکییەکان لە ئەستۆی خودی ترەمپدایە.