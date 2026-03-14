تورکیا بۆ هاووڵاتییانی: سەردانی عێراق مەکەن

حکوومەتی تورکیا لە رێگەی باڵیۆزخانەکەی لە بەغدا، هۆشدارییەکی ئاراستەی هاووڵاتیانی وڵاتەکەی کرد و داوای لێکردن بەهۆی تێکچوونی دۆخی ئەمنی و بەردەوامی ململانێکان لە ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، خۆیان لە گەشتە ناپێویستەکان بۆ عێراق بەدوور بگرن.

باڵیۆزخانەی تورکیا لە بەیاننامەیەکی فەرمیدا رایگەیاند: "پێویستە هاووڵاتیانمان لەم ماوەیەدا خۆیان لە گەشتکردن بۆ عێراق بپارێزن، مەگەر هۆکارێکی زۆر ناچاری و زۆرەملێ لە ئارادا بێت."

لە بەیاننامەکەدا چەند ناوچەیەکی دیاریکراو وەک "ناوچەی مەترسیدار" دەستنیشانکراون. باڵیۆزخانەکە داوای لە تورکەکان کردووە بە هیچ شێوەیەک لە گۆڕەپانە قەرەباڵغەکان و شوێنی گردبوونەوەکان نزیک نەبنەوە، بەتایبەتی لە دەوروبەری "ناوچەی سەوز" لە بەغدا، فڕۆکەخانە نێودەوڵەتییەکانی بەغدا، ناوچە نیشتەجێبوونەکانی ناو شاری موسڵ و دەوروبەری، هەروەها ناوچەکانی نزیک لە پارێزگای بەسرە.

جگە لە ناوچە نیشتەجێبووەکان، تورکیا هۆشداری داوە لە نزیکبوونەوە لە دامەزراوە ستراتیژی و هەستیارەکان، لەوانە بنکە سەربازییەکان و کێڵگە نەوتییەکان لە سەرتاسەری خاکی عێراقدا.

ئەم هۆشدارییەی ئەنقەرە لە کاتێکدایە، لە ماوەی رابردوودا ناوچەی سەوزی بەغدا و شاری هەولێر چەندین جار بوونەتە ئامانجی هێرشی گرووپە چەکدارەکانی سەر بە ئێران، کە ئامانجیان لێدان بووە لە بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا.