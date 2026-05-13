سلێمانی.. دەست بە تۆمارکردنی ناوی منداڵانی خوار 12 ساڵ لە پسوولەی خۆراکی ئەلیکترۆنی دەکرێت

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانیی هەرێم رایگەیاند، پڕۆسەی زیادکردنی ناوی منداڵانی تەمەن 1 بۆ 12 ساڵ بۆ ناو پسوولەی خۆراکی ئەلیکترۆنی لە سلێمانی و دەوروبەری دەستیپێکردووە و داوا لە هاووڵاتییان دەکات لە رێگەی ئەپڵیکەیشنێکی تایبەتەوە ناوی منداڵەکانیان تۆمار بکەن.

چوارشەممە 13ـی ئایاری 2026، نەوزاد شێخ کامل، بەرێوەبەری گشتیی بازرگانیی هەرێمی کوردستان، رایگەیاند، لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکان بۆ بەئەلیکترۆنیکردنی پسوولەی خۆراک، قۆناغێکی نوێی پڕۆسەکە دەستیپێکردووە.

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی ئاماژەی بەوە دا، هاووڵاتییانی شاری سلێمانی و دەوروبەری، ئیدارە سەربەخۆکانی گەرمیان و راپەڕین و هەموو قەزا و ناحیەکانی سەر بەم سنوورانە؛ دەتوانن لە رێگەی ئەپڵیکەیشنی تایبەتی پسوولەی خۆراکەوە ناوی منداڵەکانیان (لە تەمەنی 1 بۆ 12 ساڵ) زیاد بکەن.

نەوزاد شێخ کامل باسی لەوەش کرد، بۆ ئەم مەبەستەش پێویستە ئەم مەرجانە جێبەجێ بکرێن، منداڵەکە خاوەنی کارتی نیشتمانی بێت و نیشتەجێی هەرێمی کوردستان بێت.

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانیی هەرێمی کوردستان جەختی کردەوە، ئەم هەنگاوە بۆ رێکخستنەوەی سیستەمی دابەشکردنی خۆراک و دڵنیابوونەوەیە لەوەی هەموو شایستەکان هاوکارییەکانیان پێدەگات. داواشی لە هاووڵاتییان کرد بە زووترین کات ناوی منداڵەکانیان تۆمار بکەن تاوەکو لە خزمەتگوزارییەکانی پسوولەی خۆراکی ئەلیکترۆنی سوودمەند بن.