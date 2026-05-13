میدیای ئێرانی: 1500 کەشتی لە هورمز چاوەڕێی رەزامەندی تارانن

ئاژانسی هەواڵی "فارس"ی ئێرانی رایگەیاند، زیاتر لە 1500 کەشتی بیانی لە هەردوو لای گەرووی هورمز وەستاون و چاوەڕێن ئێران رێگەیان پێبدات تاوەکوو بە گەرووەکەدا تێبپەڕن.

چوارشەممە 13ـی ئایاری 2026، ئاژانسی هەواڵی "فارس"ی ئێرانی رایگەیاند، 1500 کەشتی بیانی چاوەڕوانی ئەوەن ئێران رێگەیان پێبدات بۆ ئەوەی بە گەرووی هورمزدا تێبپەڕن، ئەمە لە کاتێکدایە بەریتانیا، رۆژی سێشەممە رایگەیاندبوو، بە درۆن ، فڕۆکەی جەنگی و کەشتییەکی جەنگی بەشداری لە ئەرکێکی فرە نەتەوەیی دەکات بۆ پاراستنی ئاسایشی گەرووی هورمز.

لە لایەکی دیکەوە، هێزە چەکدارەکانی فەرەنسا، چوارشەممەی رابردوو جەختیان کردەوە، گروپێکی هەڵگری فڕۆکە بەرەو دەریای سوور دەجوڵێن بۆ ئامادەکاری بۆ ئەرکێکی ئەگەری لە داهاتوودا.

بەپێی ئاژانسی "رۆیتەرز"، ئەم جوڵەیە لە چوارچێوەی پلانێکی فەرەنسی-بەریتانی دێت بۆ پاراستنی هاتوچۆی کەشتییەکان لە گەرووی هورمز.

لە بەرانبەردا، وەزارەتی دەرەوەی ئێران، یەکشەممەی رابردوو هۆشداری دا، هەر جوڵەیەکی فەرەنسا و بەریتانیا لە گەرووی هورمز بە بیانووی بەهێزکردنی ئازادی کەشتیوانی، بە واتای سەربازیکردنی ئەم رێڕەوە ئاوییە هەستیارە دێت و ئەمەش وادەکات تاران وەڵامی هەبێت.