فراکسیۆنی پارتی: دانیشتنەکەی پەرلەمانی عێراق نایاساییە و بەشداری ناکەین

فراکسیۆنی پارتی بەشداری کۆبوونەوەی ئەمشەوی پەرلەمانی عێراق ناکات و بە "نایاسایی" وەسف دەکات.

ئەمڕۆ سێشەممە، 17ـی ئاداری 2026، شێروان دووبەردانی، پەرلەمانتاری فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق بە کوردستان24ـی راگەیاند، ئەوان وەکو فراکسیۆنی پارتی بەشداری کۆبوونەوەی ئەمشەوی پەرلەمانی عێراق ناکەن، چونکە کۆبوونەوەکە نایاساییە و جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمان لەسەر کۆبوونەوەکە رەزامەند نەبووە.

بەپێی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی عێراق پێویستە دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی عێراق کە لە سەرۆکی پەرلەمان و هەردوو جێگرەکەی پێکدێت؛ رەزامەندی بدەن لەسەر کارنامەی دانیشتنەکانی پەرلەمان، بەڵام وەکو شێروان دووبەردانی دەڵێت، جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمان، کە فەرهاد ئەترووشییە رەزامەندی لەسەر دانیشتنەکە نەداوە.

ئەو پەرلەمانتارەی پارتی هۆکاری زیاتر بۆ بەشدارینەکردنیان لە کۆبوونەوەکەدا باس دەکات و دەڵێت، پێیانوایە پشکی هەرێمی کوردستان و هەناردەی نەوت بەهێز یەکلا ناکرێتەوە و قبووڵ ناکرێت، ئەوان بە تەواوی ئەو شێوازە رەتدەکەنەوە، پێویستە بەغدا راگەیەندراوی سەرۆک بارزانی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی هەولێر و بەغدا بکاتە بنەمای هەر بڕیارێک و ئەوان ئامادەی گفتوگۆن لەگەڵ بەغدا لەسەر بنەمای راگەیەندراوی سەرۆک بارزانی.

بڕیارە ئەمشەو (سێشەممە، 17ـی ئادار) پەرلەمانی عێراق کۆبوونەوەیەکی تایبەت بە هەناردەی نەوتی عێراق بکات و داوایکردووە هەردوو وەزیری نەوتی عێراق و سامانە سرووشتییەکانی هەرێمی کوردستان ئامادەبن.