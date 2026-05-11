عەلی زەیدی سەردانی هەولێر دەکاتەوە

سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق سەردانی هەولێر دەکاتەوە و کار بۆ باشترکردنی پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق دەکات.

ئەمڕۆ دووشەممە، 11ـی ئایاری 2026، سەرچاوەیەک لە نووسینگەی عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق بە ماڵپەری کوردستان24ـی راگەیاند، دوای پێکهێنانی حکوومەتی نوێی فیدراڵ، زەیدی سەردانی هەولێر دەکات و لەگەڵ بەرپرسانی هەرێمی کوردستان کۆدەبێتەوە.

هەمان سەرچاوە باسی لەوەش کرد، "بەدڵنیاییەوە سەرۆکوەزیرانی راسپێردراو کار بۆ باشترکردنی پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا و چارەسەرکردنی کێشەکان دەکات".

رۆژی شەممە، 02ـی ئاداری 2026، بۆ جاری یەکەم، سەرۆکوەزیرانی ڕاسپێردراوی عێراق، سەردانی هەرێمی کوردستانی کرد و لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر لەلایەن سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانییەوە پێشوازی لێ کرا.

زەیدی لە سەردانەکەیدا بۆ هەرێمی کوردستان، لەگەڵ سەرۆک بارزانی؛ نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان؛ مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ژمارەیەک لە بەرپرسانی دیکەی حزبی کۆبووەوە.

زەیدی لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ ئارام بەختیار، پەیامنێری کوردستان24 رایگەیاندبوو، دەیەوێت لایەنە سیاسییە کوردستانییەکان بەشدارییەکی کارایان لە کابینەی داهاتوویدا هەبێت.

رۆژی پێنجشەممە، 7ـی ئایاری 2026، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراو، کارنامەی وەزاریی حکوومەتی نوێی عێراقی پێشکەش بە هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی پەرلەمان کرد؛ بەڵام تا ئێستا پەرلەمان هیچ وادەیەکی بۆ متمانەدان بە کابینەکەی دانانەوە.

بەپێی دەستووری عێراق، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراو تەنیا 30 رۆژی لەبەردەستە بۆ پێکهێنانی کابینەی حکوومەت و وەرگرتنی متمانە لە پەرلەمان.

پرۆسەی پێکهێنانی حکوومەت لە عێراق بەردەوام بەپێی بنەمای پشکپشکێنە و رێککەوتنی لایەنە سەرەکییەکان بەڕێوە دەچێت و زۆرجار رووبەڕووی دواکەوتن دەبێتەوە.