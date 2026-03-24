لایەنە تورکمانییەکان: پێشمەرگە پارێزەری هەموو پێکهاتەکانە

کۆمەڵێک لە لایەنە سیاسییە تورکمانییەکانی هەرێمی کوردستان، هێرشەکانی سەر هێزەکانی پێشمەرگە بە "ناڕەوا" ناودەبەن و جەخت دەکەنەوە کە پێشمەرگە قەڵغانی پاراستنی ئارامیی هەموو نەتەوە و ئایینە جیاوازەکانە.

سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، حەوت لایەنی سیاسیی تورکمانی لە هەرێمی کوردستان، لە راگەیەندراوێکی هاوبەشدا سەرکۆنەی ئەو هێرشە ناڕەوایانە دەکەن کە کرانە سەر سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگە، کە بووە هۆی شەهیدبوونی ژمارەیەک لەو قارەمانانەی پارێزگاری لە ئاسایش و ژیانی هاووڵاتییانی کوردستان دەکەن.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە: "پێشمەرگە پارێزەری راستەقینەی ئارامی و پێکەوەژیانی هەموو پێکهاتەکانە، بۆیە هەر هێرشێک بۆ سەر ئەم هێزە، هێرشە بۆ سەر سەقامگیریی هەمووان."

لایەنە تورکمانییەکان، داوایان لە حکوومەتی عێراق و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کردووە، کە بە بەرپرسیارێتیی خۆیان هەستن و سنوورێک بۆ ئەم هێرشانە دابنێن، تاوەکو ته‌بایی و پێکەوەژیانی نێوان نەتەوە و ئایینەکان لە ناوچەکەدا پارێزراو بێت.

لایەنە واژۆکارەکان:

پارتی گەشەپێدانی تورکمان.

پارتی دیموکراتی تورکمان.

بزووتنەوەی دیموکراتی تورکمان.

پارتی گەزەنگی تورکمانی-کەرکووک.

پارتی ڕزگاریی نەتەوەیی تورکمان.

پارتی نیشتمانیی تورکمانی.

پارتی یەکگرتوویی تورکمانی.

هێرشی سەر هێزەکانی پێشمەرگە

ئەمەش لە کاتێکدایە، بەرەبەیانی ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، لە دوو هێرشی جیاوازدا، بە شەش مووشەکی بالیستیی ئێرانی، هێرش کرایە سەر بارەگایەکی فیرقەی حەوتی پیادەی دەڤەری یەک و هێزێکی فیرقەی پێنجی پیادەی هێزی پێشمەرگە لە سنووری سۆران. لە ئەنجامی هێرشەکاندا، شەش پێشمەرگە شەهید و 30ـی دیکەش بریندار بوون.