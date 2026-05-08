بەرپرسێکی ئێران: موجتەبا خامنەیی تەندروستی جێگیرە

حوسێنی بەگوێرەی ئەوەی ئاژانسی "تەسنیم"ی ئێرانی گواستوویەتییەوە، ئاماژەی بەوە کردووە: "موجتەبا خامنەیی بەهۆی زنجیرەیەک تەقینەوەوە بریندار بوو، بەڵام ئێستا چاکبووەتەوە و لە تەندروستییەکی تەواودایە."

میدیاکانی ئەمریکا بڵاویانکردبووەوە، موجتەبا خامنەیی لەو هێرشە ئاسمانییەی ئەمریکا و ئیسرائیل، کردیانە سەر ئێران لە 28ـی شوباتی 2026، تێیدا عەلی خامنەیی باوکی و رێبەری ئێران کوژرا و خۆشی بە سەختی بریندار بووە، بەڵام لە هۆش خۆی نەچووە.

لەوەتەی موجتەبا خامنەیی بووەتە جێگرەوەی باوکی، هیچ دەرکەوتنێکی گشتی نەبووە و تەنیا بە بڵاوکردنەوەی بەیاننامەی نووسراو وازی هێناوە؛ ئەمەش دەنگۆ و گومانی زۆری لەسەر دۆخی تەندروستی و مانەوەی لە ژیاندا دروست کردبوو.