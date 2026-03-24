دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ: هەرێمی کوردستان هەمیشە فاکتەری ئارامی بووە

دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ سەرکۆنەی هێرشەکەی بەرەبەیانی ئەمڕۆ بۆ سەر هێزەکانی پێشمەرگە دەکات، هەروەها داوا دەکات کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و حکومەتی فیدراڵیی عێراق، هەوڵەکانیان بخەنە گەڕ بۆ دوورخستنەوەی عێراق و هەرێمی کوردستان لە مەترسییەکانی ئەو جەنگە.

​ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ رایگەیاند: بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشە دەکەین و بە بەزاندنی ئاشکرای سەروەریی خاک و سنوورەکانی دادەنێین، کە ئەمەش بە تەواوی پێچەوانەی بنەما نێودەوڵەتییەکان و مافی دراوسێیەتییە، هەرێمی کوردستان لە سەرەتای ئەم شەڕ و ئاڵۆزییانەوە پەیامی روونی هەبووە و هەمیشە فاکتەرێکی ئارامی بووە، نەبووەتە بەشێک لەو شەڕە و بەردەوام داوای ئاشتی و دیالۆگی کردووە.

هەروەها ئاماژە بەوە دراوە، بەئامانجگرتنی بێ پاساو بەداخەوە بەردەوام و بێ هیچ پاساوێک، هەرێمی کوردستان و هێزەکانی پێشمەرگە دەکرێنە ئامانج و زۆرجاریش خەڵکی مەدەنی دەبنە قوربانیی ئەم هێرشانە.

دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ داوا لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و حکومەتی فیدراڵیی عێراق دەکات، هەوڵەکانیان بخەنە گەڕ بۆ دوورخستنەوەی عێراق و هەرێمی کوردستان لە مەترسییەکانی ئەو جەنگە، هەروەها پێویستە ئەرکی پاراستنی خاک و خەڵکی هەرێمی کوردستان لە ئەستۆ بگرن و ڕێگە نەدەن خاکی هەرێم ببێتە گۆڕەپانی یەکلاکردنەوەی ململانێی وڵاتە شەڕکەرەکان.

دەستەکە داوا لە دەوڵەتی کۆماری ئیسلامیی ئێران دەکات چیتر سنووری هەرێمی کوردستان نەبەزێنێت، رێزی مافی دراوسێیەتی بگرێت و نەبێتە مایەی ترس و هەڕەشە بۆ سەر خەڵک و خاکی هەرێمی کوردستان.