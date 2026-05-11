سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ، لە 158هەمین ساڵیادی دامەزراندنی دادگای باڵای كارگێڕی (دانشتای) و رێوڕەسمی رۆژی دادگای باڵای كارگێڕی و دادوەریی کارگێڕیدا رایگەیاند: کاتێک دەوڵەت بە هەموو ئۆرگان و دەزگاکانی پابەندی یاسا و مافناسی بێت، ئەو کاتە مرۆڤ دەتوانێت باس لە دادپەروەری بکات.

ئەمڕۆ دووشەممە، 11ـی ئایاری 2026، رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا رایگەیاند: هیچ دەستوەردانێکی نایاسایی لە بەکارهێنانی دەسەڵاتی دادوەرییدا، پەسەند نییه‌ و پاساوی هه‌ڵناگرێت

ئەردۆغان هەروەها گوتی "دەستوورێکی نوێ، گشتگیر، ئازادیخواز و مەدەنییمان لەبەردەمدایە بەو دەرفەتەی دیموکراسییەکەمان لە خوارەوە بۆ سەرەوە بنیاتبنێین".

هەروەها ئاماژەی بەوە دا "له‌و باوه‌ڕه‌دام دەتوانین بە دەستوورێکی له‌م شێوه‌یه‌ بگەینە لۆژیکێکی یاسایی باڵا کە لە هەمان کاتدا یاسا، دیموکراسی، دەوڵەت و گه‌ل بپارێزێت و سەرەڕای چوار جار هەمواری دەستووری گشتی وڵات".