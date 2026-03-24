عێراق بڕیاری وەڵامدانەوەی سەربازی و بەرگریکردن لە خۆی بەرامبەر هێرشەکان دەدات

حکوومەتی عێراق کۆمەڵێک بڕیاری توندی بۆ پاراستنی سەروەریی وڵات دەرکرد، لەوانەش وەڵامدانەوەی سەربازی بۆ هێرشە ئاسمانییەکان، بانگهێشتکردنی نوێنەرانی دیپلۆماسیی ئەمریکا و ئێران و، تۆمارکردنی سکاڵای نێودەوڵەتی لە ئەنجوومەنی ئاسایش بەرامبەر ئەو هێرشانەی دەکرێنە سەر هێزەکانی پێشمەرگە و حەشدی شەعبی.

سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، سەرۆکایەتی کۆبوونەوەیەکی بە پەلەی "ئەنجوومەنی وەزاریی ئاسایشی نیشتمانی" کرد. لە کۆبوونەوەکەدا دوایین پەرەسەندنە سەربازییەکانی ناوچەکە و لێکەوتەکانی جەنگ لەسەر عێراق تاوتوێ کران.

سەباح نوعمان، گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، لە راگەیەنراوێکدا ئاشکرای کرد، ئەنجوومەنەکە جەختی کردەوە کە بەپێی دەستوور، تەنیا دەوڵەت و دامەزراوە فەرمییەکان خاوەنی بڕیاری "جەنگ و ئاشتی"ـن، رێگە بە هیچ لایەن، گرووپ یان تاکێک نادرێت ئەم مافە زەوت بکات، و هەر کەسێک لە دەرەوەی ئەم چوارچێوەیە کار بکات، ڕووبەڕووی رێکاری یاسایی توند دەبێتەوە.

بە پێی راگەیەنراوەکە، لە کۆبوونەوەکە، جەخت لە سیاسەتێکی هاوسەنگ کرایەوە بۆ دوورخستنەوەی عێراق لە ناوەندی ململانێ و جەنگە هەرێمییەکان.

لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنەکە جەخت لەوەش کرایەوە، کە دەزگا ئەمنییەکان ئەرکی نیشتمانی خۆیان بە باشترین شێوە جێبەجێ بکەن، لە پاراستنی ئاسایشی و سەقامگیریی عێراق بە پێی یاسا و دەستوور.

لە راگەیەنراوەکە باس لەوەش کراوە، کە رێگە نەدرێت هیچ لایەنێکی ناو حەشدی شەعبی لە دەرەوەی یاسا و ڕێنماییە فەرمییەکان جموجۆڵ بکات.

 

بڕیارە ستراتیژییەکانی ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتمانی:

-بەرگریی رەوا و وەڵامدانەوەی سەربازی:  عێراق بە هەموو ئامرازە بەردەستەکان رووبەڕووی ئەو هێرشە ئاسمانی و درۆنانە دەبێتەوە کە بارەگای هێزە ئەمنییەکان دەکەنە ئامانج، ئەمەش وەک مافێکی سروشتی بۆ بەرگریکردن لەخۆی.

-سەروەریی یاسا و ڕاوەدوونانی تێکدەران:  هێزە ئەمنییەکان راسپێردران بۆ دەستگیرکردنی هەموو ئەو کەس و لایەنانەی هێرش دەکەنە سەر دامەزراوە حکوومییەکان، بەرژەوەندییەکانی هاووڵاتییان و نێردە دیپلۆماسییەکان. فەرماندە سەربازییەکان بەرپرسیار دەبن لە هەر کەمتەرخەمییەک لە جێبەجێکردنی فەرمانی دەستگیرکردنی دادگا.

-رێکاری دیپلۆماسی و سکاڵای نێودەوڵەتی:  وەزارەتی دەرەوە ڕاسپێردرا بۆ ئامادەکردنی سکاڵایەکی فەرمی بۆ ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی دژی هەر دەستدرێژییەک. هەروەها بڕیار درا هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمریکا و باڵیۆزی ئێران لە بەغدا بانگهێشت بکرێن و یاداشتی ناڕەزایەتییەکی توندیان پێ بدرێت، سەبارەت بە هێرشەکانی سەر پارێزگای ئەنبار و بارەگاکانی پێشمەرگە لە هەولێر.

 
