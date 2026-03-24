پارتی چاکسازی تورکمانی: هەرێمی کوردستان بەشێک نییە لە شەڕ و ئاژاوەی ناوچەکە

پارتی چاکسازی تورکمانی ئاماژە بەوە دەکات، هێرشکردنە سەر هێزەکانی پێشمەرگە پێشێڵکردنێکی ئاشکرایە بۆ سەر هەرێمی کوردستان و داواکارین لە حکوومەتی عێراق و هێزە نێودەوڵەتیەکان بێنە سەر هێڵ و رێگری بکەن لە دووبارەبوونەوەی رووداوی لەم شێوەیە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 24ـی ئاداری 2026، عبدالقادر بازرگان سەرۆکی پارتی چاکسازی تورکمانی رایگەیاند: بەتوندترین شێوە سەرکۆنەی هێرشی مووشەکی بەرەبەیانی ئەمرۆی بۆ سەر بارەگایەکی هێزی پێشمەرگە دەکەین، کە بوە شەهیدبوونی ژمارەیەک پێشمەرگە و برینداربوونی ژمارەیەکی تری پێشمەرگە قارەمانەکانی کوردستان, پرسە و سەرەخۆشی قووڵی خۆمان بۆ کەس و کارو بنەماڵەی شەهیدان دەردەبڕین و هیوای زوو چاکبوونەوەش بۆ بریندارەکان دەخوازین.

هەروەها رایگەیاندووە، هەرێمی کوردستان بەشێک نیە لەم شەڕ و ئاژاوەی ناوچەکەی گرتۆتەوە، بەڵکو بەپێچەوانەوە هەموو هەوڵێکی دیپلۆماسی دەدرێت بۆ گرتنەبەری رێگەی ئاشتی و دوورکەوتنەوە لە شەڕ و ئاڵۆزییەکان.

لە راگەیەنراوەکە دا هاتووە، هێرشکردنە سەر هێزەکانی پێشمەرگە پێشێڵکردنێکی ئاشکرایە بۆ سەر هەرێمی کوردستان و داواکارین لە حکوومەتی عێراق و هێزە نێودەوڵەتیەکان بێنە سەر هێڵ و رێگری بکەن لە دووبارەبوونەوەی رووداوی لەم شێوەیە.