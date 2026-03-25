پاتریارکی کڵێسای رۆژهەڵاتی ئاشووری سەرکۆنەی هێرشەکانی سەر پێشمەرگە دەکات

کوردستان هاووڵاتییانی کریستیان پاتریارکى کڵێساى رۆژهەڵاتی ئاشوورییەكان

بارەگای پاتریارکی کڵێسای رۆژهەڵاتی ئاشووری لە هەولێر، نیگەرانی و دڵتەنگی خۆی بۆ شەهیدبوونی 6 پێشمەرگە و برینداربوونی نزیکەی 30 کەس لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران رادەگەیەنێت و داوا دەکات رێز لە ئاشتی و سەقامگیری وڵات بگیرێت.

بەگوێرەی راگەیەندراوێکی بارەگای پاتریارکی کڵێسای رۆژهەڵاتی ئاشووری، بەهۆی هێرشی مووشەکییەوە لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران، 6 پێشمەرگە شەهید بوون و نزیکەی 30 کەسی دیکەش بریندار بوون. لە راگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوە دراوە کە هێرشەکان بە مووشەکی بالیستی کراونەتە سەر بارەگاکانی فیرقەی 7ی پیادەی دەڤەری 1 و هێزی فیرقەی 5ی "پێنجە"، ئەوەش لە کاتێکدا پێشمەرگە خەریکی ئۆپەراسیۆنێکی ئاسایش بوون لە ناوچەکەدا.

مار ئاوا سێیەم، پاتریارکی کڵێسای رۆژهەڵاتی ئاشووری لە جیهان، سەرەخۆشی و هاوخەمی خۆی ئاراستەی کەسوکاری شەهیدان، حکومەتی هەرێمی کوردستان و سەرجەم هاووڵاتییان دەکات و هیوای چاکبوونەوەی خێرا بۆ بریندارەکان دەخوازێت.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا هاتووە: "نزا دەکەین بۆ کۆتاییهێنان بە هەموو جۆرە دەستدرێژییەک بۆ سەر خەڵکی بێتاوان و هاووڵاتییانی مەدەنی، داواش دەکەین رێز لە ژیانی خەڵک و ئاشتی ئەم وڵاتە بگیرێت و تەبایی بەسەر توندوتیژی و دوژمنکاریدا زاڵ بێت."

پاتریارکی کڵێسای رۆژهەڵاتی ئاشووری جەخت لە پێویستیی یەکڕیزی و برایەتی نێوان پێکهاتەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان دەکاتەوە و هیوا دەخوازێت خودای گەورە ئاشتی و تەبایی بە هەموان ببەخشێت.

 
 
 
 
ئیسرا ئەنوەر ,