دڵشاد شەهاب: داواکارین حکوومەتی نوێی عێراق پارێزگاری لە مافە دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان بکات

پێش 56 خولەک

دڵشاد شەهاب، گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، داوا دەکەین ئەم حکوومەتە هی هەموو خەڵکی عێراق بێت و کار و بنەماکانی ئیتحادی لە حکوومەتەکەی دا رەنگبداتەوە و هاوکات پارێزگاری لە مافە دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان بکات.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 14ـی ئایاری 2026، دڵشاد شەهاب، گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان، لە بەغدا بە دەزگاکانی راگەیاندنی گوت: بەگوێرەی یاسا سەرۆکی هەرێم بەرپرسیارە لە رێکخستنی لەنێوان دەسەڵاتەکانی ئیتحادی و هەرێمی کوردستان، سەرۆکایەتیی هەرێم پشتیوانی پێکهێنانی حکوومەت دەکات.

گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: داواکاری ئێمە دوولایەنەیە، یەکێکیان: داوا لە سەرجەم لایەنە کوردستانییەکان دەکەین سەرەڕای ناکۆکی سیاسی، بەڵام پێویستە لە چوارچێوەیەکی فراواندا لەسەر ماف و بەرژەوەندییەکانی خەڵکی کوردستان یەکدەنگ و یەکهەڵوێست بین.

دڵشاد شەهاب گوتیشی: هەروەها داواکاری دووەم، داوا دەکەین ئەم حکوومەتە هی هەموو خەڵکی عێراق بێت و کار و بنەماکانی ئیتحادی لە حکوومەتەکەی دا رەنگبداتەوە و هاوکات پارێزگاری لە مافە دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان بکات.

بڕیار وایە کاتژمێر پێنجی ئەمڕۆ کۆبوونەوەی پەرلەمانی عێراق بەڕێوەبچێت بۆ دەنگدان بە کابینەی عەلی زەیدی.

هاوکات نێچيرڤان بارزانى، سەرۆکی هەرێمی کوردستان به‌مه‌به‌ستى به‌شداريكردن‌‌ لە دانیشتنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق و متمانەدان بە کابینەی وه‌زاریی عەلی فالح زەیدی گەیشتتە پەرلەمانی عێراق.