وەزارەتی ناوخۆی کوەیت: تۆڕێکی سەر بە حزبوڵڵامان دەستگیرکرد کە دەیانویست سەرکردەکانمان بکوژن

وەزارەتی ناوخۆی کوەیت پووچەڵکردنەوەی پیلانێکی تیرۆریستی و دەستگیرکردنی تۆڕێکی پەیوەست بە حزبوڵڵای راگەیاند. تۆڕەکە پلانی داڕشتبوو بۆ تیرۆرکردنی سەرکردەکانی دەوڵەت و زیانگەیاندن بە بەرژەوەندییە باڵاکانی وڵات، ئەمەش تەنیا چەند رۆژێک دوای هەڵوەشاندنەوەی شانەیەکی دیکەی سەر بە هەمان رێکخراو دێت.

درەنگانی شەوی چوارشەممە، 25ـی ئاداری 2026، وەزارەتی ناوخۆی کوەیت لە راگەیەنراوێکدا ئاشکرای کرد، دەزگای ئاسایشی دەوڵەت دوای چاودێریکردن و بەدواداچوونێکی وردی ئەمنی، پیلانێکی تیرۆریستی پووچەڵکردووەتەوە و تۆڕێکی دەستگیرکردووە کە پێکهاتووە لە پێنج هاووڵاتیی کوەیتی و کەسێکی دیکەی نەکوەيتی لەوانەی رەگەزنامەیان لێ سەندراوەتەوە.

هەروەها 14 تۆمەتباری هەڵاتووی دەرەوەی وڵات دەستنیشان کراون کە بریتین لە پێنج هاووڵاتیی کوەیتی و پێنج کەسی نەکوەيتی لەوانەی رەگەزنامەیان لێ سەندراوەتەوە لەگەڵ دوو ئێرانی و دوو لوبنانی.

وەزارەتەکە روونی کردەوە، "سەلمێنراوە تۆمەتباران پەیوەندییان بە رێکخراوی تیرۆریستیی قەدەغەکراوی "حزبوڵڵای لوبنانییەوە هەبووە، بەپێی زانیارییەکانی وەزارەتی ناوخۆ، تۆڕەکە پلانی دانابوو بۆ ئەنجامدانی کردەوەی تیرۆرکردن دژی سیمبول و سەرکردەکانی دەوڵەت و پەلکێشکردنی کەسانی تر بۆ ئەو ئەرکانە".

بە گوێرەی راگەیەنراوەکە، "تۆمەتباران دانیشیان بەوەدا ناوە مەشقی سەربازیی پێشکەوتوویان لە دەرەوەی وڵات لەسەر دەستی ئەندامان و سەرکردەکانی ئەو رێکخراوە تیرۆریستییە وەرگرتووە، کە بریتین لە بەکارهێنانی چەک و تەقەمەنی و شێوازەکانی چاودێریکردن لەگەڵ کارامەییەکانی تیرۆرکردن".

لە هەمان چوارچێوەدا، وەزارەتی ناوخۆی کوەیت تۆمەتبارانی رەوانەی داواکاری گشتی کردووە بۆ گرتنەبەری رێکارە یاساییە پێویستەکان بەرانبەریان، لە کاتێکدا دەزگا ئەمنییەکان بەردەوامن لە تەواوکردنی لێکۆڵینەوەکانیان بۆ راوەدوونانی هەر کەسێک پەیوەندی یان هاوکاری لەگەڵ ئەم شانەیە یان هەر رێکخراوێکی دیکەی تیرۆریستیدا بسەلمێنرێت.

ئەمە لە کاتێکدایە، لە 16ـی ئەم مانگەدا، وەزارەتی ناوخۆی کوەیت ئاشکراکردن و دەستگیرکردنی گروپێکی تیرۆریستیی سەر بە حزبوڵڵای راگەیاندبوو، کە پێکهاتبوون لە 14 هاووڵاتیی کوەیتی و دوو کەسی بە رەگەزنامە لوبنانی، "ئامانجیان تێکدانی ئاسایشی وڵات و پەلکێشکردنی کەسانێک بوو بۆ ناو رێکخراوە تیرۆریستییەکە".

هەروەها وەزارەتی ناوخۆ لە 18ـی هەمان مانگدا رایگەیاند، دەزگای ئاسایشی دەوڵەت دوای چاودێریکردن و لێکۆڵینەوەیەکی چڕی ئەمنی توانیویەتی پیلانێکی کردەوەیەکی تیرۆریستی پووچەڵ بکاتەوە و 10 هاووڵاتیی سەر بە حزبوڵڵا دەستگیرکران.