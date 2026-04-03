تەندروستی لوبنان: زیاتر لە ملیۆنێک و 100 کەس لە ناوچەکانیان ئاوارەبوونە

2026-04-03 08:26

بەگوێرەی ئامارەکانی وەزارەتی تەندروستی لوبنان، رێژەی قوربانیان بەهۆی هێرشەکانەوە لە زیادبوونە و تاوەکو ئەمڕۆ زیاتر لە ملیۆنێک کەس ئاوارەبوونە.

بەپێی دوایین ئامارەکانی وەزارەتی تەندروستیی لوبنان تاوەکو رێکەوتی 3ـی نیسانی 2026، ژمارەی قوربانییانی هێرشەکانی ئەم دواییەی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان لە زیادبوونە و تاوەکو ئەمڕۆ هەزار و 345 کەس کوژراون و چوار هەزار و 40 کەسی دیکەش بریندار بوونە.

هەروەها زیاتر لە ملیۆنێک و 100 کەس لە ناوچەکانیان ئاوارەبوونە، کە نزیکەی 136 هەزاریان لە ناوەندەکانی پەنابەری نیشتەجێکراون.