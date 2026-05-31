سیاسی

پارتی پیرۆزبایی 25 ساڵەی دامەزراندنی کۆمەڵی دادگەری دەکات

مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، بەبۆنەی یادی 25 ساڵەی دامەزراندنی کۆمەڵی دادگەریی کوردستان، پەیامێکی پیرۆزبایی ئاراستەی عەلی باپیر و سەرکردایەتی ئەو حزبە کرد. پارتی لە پەیامەکەیدا جەختی لە پێویستیی یەکڕیزیی گەلی کورد و بەهێزکردنی دامەزراوەکانی هەرێم کردەوە.

یەکشەممە 31ـی ئایاری 2026، مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەیامێکدا کە ئاراستەی عەلی باپیر، سەرۆکی کۆمەڵی دادگەریی کوردستان و ئەندامانی مەکتەبی سیاسیی ئەو حزبەی کردووە، پیرۆزبایی 25ـەمین ساڵیادی دامەزراندنی کۆمەڵی دادگەری کرد.

پارتی لە پەیامەکەیدا، وێڕای خواستنی سەرکەوتن بۆ کادیر و ئەندامانی کۆمەڵ، جەختی لە پەرەپێدانی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان کردووەتەوە و رایگەیاندووە: "جەخت لە بەهێزکردنی پەیوەندییەکان و هەماهەنگی پتەوی نێوانمان و سەرجەم پارت و لایەنە سیاسییەکانی کوردستان دەکەینەوە."

هەروەها لە پەیامەکەدا ئاماژە بەوە کراوە کە پاراستنی دەستکەوتەکان و بەهێزکردنی دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستان ئەرکێکی هاوبەشە و بە ئەرکی سەرشانی هەموولایەکی دەزانین کە بەوپەڕی دڵسۆزی و بەرپرسیارەتییەوە کار بکەین بۆ یەکڕیزی گەلەکەمان و پاراستنی دەستکەوتەکانمان."

 
 
 
