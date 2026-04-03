ئیمارات: بەرگرییە ئاسمانییەکانمان بەرپەرچی هێرشی مووشەکی و درۆنیی ئێرانیان داوەتەوە

2026-04-03 11:10

وەزارەتی بەرگریی ئیمارات رایگەیاند، بەرگرییە ئاسمانییەکانیان بەرپەرچی هێرشێکی مووشەکی و درۆنیی ئێرانیان داوەتەوە و داوا لە هاووڵاتییان دەکات پابەندی رێنماییە ئەمنییەکان بن.

هەینی 3ی نیسانی 2026، وەزارەتی بەرگریی ئیمارات لە راگەیەندراوێکی بەپەلەدا بڵاویکردەوە، لە چەند کاتژمێری رابردوودا بەرگرییە ئاسمانییەکانی وڵاتەکەیان روبەرووی هێرشە مووشەکی و درۆنییەکان بوونەتەوە کە لە خاکی ئێرانەوە ئاراستەیان کراوە.

وەزارەتی بەرگری جەختی کردووەتەوە، ئەو دەنگە بەهێزانەی لە ناوچە جیاوازەکانی وڵاتەکە دەبیسترێن، دەرەنجامی کارکردنی سیستەمەکانی بەرگریی ئاسمانییە بۆ تێکشکاندنی مووشەکە بالیستییەکان، کروز و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکان.

هاوکات داوا لە هاووڵاتییان کراوە لە پاشماوەی مووشەکە تێکشکاوەکان دوور بکەونەوە و وێنەیان نەگرن، لە کاتی بینینی هەر پارچەیەکیشدا راستەوخۆ پەیوەندی بە ژمارە 999 بکەن.