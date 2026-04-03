نێت بلۆکس: پێنج هەفتەیە ئینتەرنێت لە ئێران بەتەواوی بڕاوە
ئەمڕۆ هەینی 4ـی نیسانی 2026، رێکخراوی نێت بلۆکس کە چاودێری ئاسایشی تۆڕەکان و ئازادی ئینتەرنێت دەکات لە سەرانسەری جیهاندا رایگەیاند، پچڕانی هێڵهكانی ئینتهرنێت لە ئێران پێی ناوەتە 35مین رۆژی لەسەریەک و ماوەی 816 کاتژمێرە لە جیهانی دەرەوە دابڕاوە.
بەگوێرەی دوایین ئامارەکانی چاودێریی ئینتەرنێت، ئاستی پەیوەندییەکان لە ئێران گەیشتووەتە تەنیا 1%ی ئاستی ئاسایی، ئەمەش بە واتای پچڕانێکی گشتی و ئیفلیجکردنی تەواوی تۆڕەکانی پەیوەندی دێت.
ئەم دۆخە کە پێنجەم هەفتەیە لەسەریەک تەواو دەکات، وای کردووە هاووڵاتییان و رای گشتیی ئەو وڵاتە بەتەواوی لە جیهان دابرێن، بەهۆی ئەم بایکۆتە ئەلیکترۆنییەوە، خەڵک بێبەش بوون لە وەرگرتنی زانیارییە هەستیار و گرنگەکان.