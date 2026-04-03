ئێران شەپۆلێکی دیکەی هێرشی مووشەکی ئاراستەی ئیسرائیل کرد

2026-04-03 19:55

سوپای پاسدارانی ئێران 93ـەمین شەپۆلی هێرشی مووشەکی بۆ سەر چەند ناوچەکەی ئیسرائیل دەسپێکرد و رایگەیاندووە، چەند جۆرە مووشەکێک و ژمارەیەک درۆنی لەم شەپۆلە هێرشەدا بەکارهێناوە.

میدیاکانی ئێران بڵاوکردووەتەوە، ئێوارەی ئەمڕۆ هەینی 3ی نیسانی 2026، هێرشە مووشەکی و درۆنییەکانیان ئەنجامداوە و هێرشەکەیان پێشکەشکردووە بە گیانی هەر یەک لە حەسەن نەسروڵڵای ئەمینداری گشتیی پێشووی حزبوڵڵا و شێخ ئەحمەد یاسین دامەزرێنەری بزووتنەوەی حەماسی فەڵەستین.

هەروەها ئاماژەیداوە، لەو هێرشەدا مووشەکەکانی هەڵدراون بەشێکیان بە سووتەمەنی رەق و بەشێکیان بە سووتەمەنی شل، مووشەکی دوور بڕ و کۆنترۆڵکراویان بەکارهێناوە و ناوەندەکانی هێزی پشتیوانی سوپای ئیسرائیل لە جەلیلی رۆژئاوا، ئەیفا، کەفەرکونا، کرایۆت کراونەتە ئامانج.