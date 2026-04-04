چەند پێگەیەکی حەشدی شەعبی لە مووسڵ و ئەنبار کرانە ئامانج

2026-04-04 08:58

هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر پێگە سەربازییەکانی حەشدی شەعبی لە ناوچە جیاوازەکانی عێراق بەردەوامە و میدیای ئەو ‌هێزەش بانگەشەی ئەوە دەکات، خەڵکی سڤیلیش کراوەتە ئامانج.

بەیانیی ئەمڕۆ شەممە (04ـی نیسانی 2026)، فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل چەند پێگەیەکیان لە سنووری پارێزگای نەینەوا بۆردومان کرد.

لەوبارەوە، فەرماندەیی پرۆسەکانی نەینەوای دەستەی حەشدی شەعبی لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل لە هێرشێکیاندا کۆگایەکی پەتاتەیان لە ناوچەی "شرێخان" لە شاری مووسڵ بۆردومان کردووە.

بەپێی راگەیەنراوەکە، ئەم کۆگایە دەکەوێتە چوارچێوەی کەرتی بەرپرسیارێتیی لیوای 34 و هی هاووڵاتییەکی ئاساییە.

حەشدی شەعبی جەخت دەکاتەوە، بەپێی زانیارییە سەرەتاییەکان شوێنەکە تەنیا دامەزراوەیەکی سڤیل بووە و پەیوەندیی بە بابەتی سەربازییەوە نەبووە.

هاوکات بەرەبەیانی ئەمڕۆ ناوچەیەکی "قائیم" لە پارێزگای ئەنبار بۆردومان کرا.

میدیاکانی سەر بە بەرەی بەرگری گرتەیەکی ڤیدیۆییان بڵاوکردووەتەوە و روونیشیان کردەوە، ناوچەیەکی سەر بە قەزای قائیم لە سنووری پارێزگای ئەنبار لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە بۆردومان کراوە.