ئەمشەو"مانگی شینی بچووک" لە دیمەشق دەردەکەوێت

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ یەکشەممە، ئاسمانی دیمەشقی پایتەختی سووریا گەواهی دیاردەیەکی فەلەکیی سەرنجڕاکێش دەبێت کە بە "مانگی شینی بچووک" (Small Blue Moon) ناسراوە. ئەم رووداوە کاتێک روودەدات کە دوو دیاردەی جیاواز لە یەک شەودا کۆدەبنەوە، هاوکات لەگەڵ دەرکەوتنی چوار هەسارەی گەشاوەی کۆمەڵەی خۆر لە ئاسماندا.

نەبیل بێش، ئەندامی کۆمەڵەی فەلەکیی سووریا رایگەیاند، گرنگیی ئەم رووداوە لەوەدایە کە بۆ یەکەمجار لە ساڵی 2026دا، "مانگی شین" و "مانگی بچووک" پێکەوە دەبینرێن. "مانگی شین" بە واتای ئەوە دێت کە بۆ دووەمجار لە ماوەی یەک مانگی زایینیدا مانگ بە تەواوی دەردەکەوێت، بەڵام ئەمە ناگەیەنێت کە رەنگی مانگ دەگۆڕێت بۆ شین، بەڵکو تەنیا زاراوەیەکی فەلەکییە.

سەبارەت بە بەشەکەی دیکەی ناونیشانەکە کە "مانگی بچووک" یان "مایکرۆموون"ە، بێش روونیکردەوە کە ئەمە کاتێک روودەدات کە مانگ لە خولگەکەیدا دەگاتە دوورترین خاڵ لە زەوییەوە، ئەمەش وادەکات مانگ بە قەبارە بچووکتر و بە رێژەی 10.5% کەمتر لە جارانی تر درەوشاوە بێت. بەپێی ئامارەکان، مانگی ئەمشەو بە رێژەی 5.5% بچووکتر دەبێت لە تێکڕای قەبارەی ئاسایی خۆی.

جگە لە مانگ، بینەران دەتوانن چوار هەسارەی گەشاوە بە چاوی ئاسایی ببینن، هەسارەی زەهرە و موشتەری، دوای ئاوابوونی خۆر لە ئاسۆی رۆژئاوا دەردەکەون و هەسارەی مەریخ و زوحەل، بەرەبەیان و پێش هەڵاتنی خۆر لە ئاسماندا دەبینرێن.

کۆمەڵەی فەلەکیی سووریا ئاماژەی بەوەش کردووە، بۆ بینینی ئەم دیاردەیە پێویست بە تەلەسکۆپ ناکات و تەنیا ئاسمانێکی ساماڵ بەسە بۆ چێژوەرگرتن لەو دیمەنە.

نەبیل بێش ئاشکرای کرد کە نیوەی دووەمی ساڵی 2026 پڕ دەبێت لە رووداوی گەردوونی، لەوانە، بارانی بەردی ئاسمانی لە مانگی ئاب، بارانی بەردی ئاسمانی دیکە لە مانگی کانوونی یەکەم و باشتربوونی دۆخی بینینی هەسارەکانی موشتەری و زوحەل لە مانگەکانی کۆتایی ساڵدا.

ئەم دیاردەیەی ئەمشەو تێکەڵبوونی دوو سووری فەلەکییە (سووری مانگ و سووری خولگەیی)، کە دەرفەتێکی زێڕینە بۆ ئارەزوومەندانی ئەستێرەناسی و گەردوونناسی بۆ چاودێریکردنی ئاسمان.