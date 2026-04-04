سوپای پاسداران: هێرشکردنە سەر باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە ریاز پەیوەندی بە ئێمەوە نییە

2026-04-04 09:37

هێرشێک کراوەتە سەر باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە سعوودیە، ئێرانیش رەتیدەکاتەوە ئەوان هێرشەکەیان کردبێت و دەڵێت لەلایەن ئیسرائیلەوە هێرشکراوە.

رۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ، بڵاویکردەوە، هێرش کراوەتە سەر باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە ریازی پایتەختی سعوودیە، لەوبارەوە سوپای پاسداران لە راگەیەندراوێکدا ئەم هێرشە ئیدانە کرد و رایگەیاند، بە هیچ شێوەیەک ئەم رووداوە پەیوەندی بە هێزە چەکدارەکانی ئێرانەوە نییە، ئاماژەی بەوەشدا، بە لەبەرچاوگرتنی ستراتیژییەتی دوژمنایەتی ئیسرائیل لە ناوچەکەدا، ئەم چالاکییە بە دڵنیاییەوە لەلای ئەوانەوە کراوە.

سوپای پاسداران روونیشیکردەوە، "ئامانجەکانی هێزە چەکدارەکانی ئێران پێشوەختە بە روونی باس کراون و هۆشداریی پێویست بە وڵاتانی دراوسێ سەبارەت بە ئاژاوەگێڕی رژێمی ئیسرائیل لە ناوچەکە دراوە."

راشیگەیاند، زۆر گرنگە وڵاتانی ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست وریا بن لە بەرامبەر ئاژاوەگێڕییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ ناسەقامگیری و لەناوبردنی ناوچەکە.