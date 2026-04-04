حەشدی شەعبی کوژران و برینداربوونی ژمارەیەک چەکداری راگەیاند
دەستەی حەشدی شەعبی لە راگەیەندراوێکی فەرمیدا ئاشکرای کرد کە بەرەبەیانی ئەمڕۆ، هێزەکانیان لە پارێزگای ئەنبار کەوتوونەتە بەر هێرشێکی ئەمریکا و ئیسرائیل.
لە راگەیەندراوەکەی حەشدی شەعبی دا هاتووە، لە کاتژمێر 5:10 خولەکی بەرەبەیانی ئەمڕۆ، لیوای 45ـی سەر بە فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەکانی جەزیرە لە حەشدی شەعبی، لە نزیک دەروازە سنوورییەکانی قەزای قائیم لە پارێزگای ئەنبار، رووبەڕووی هێرشێکی ئەمریکی-ئیسرائیلی بووەتەوە.
ئاماژەی بەوەشدا، لە ئەنجامی هێرشەکەی ئەمریکا و ئیسرائیل، چەکدارێکیان کوژراوە و چواری دیکەش برینداربوون، لەگەڵ برینداربوونی کارمەندێکی سەر بەوەزارەتی بەرگریی عێراق.
ئەم هێرشە لە کاتێکدایە کە ناوچە سنوورییەکانی نێوان عێراق و سووریا جاروبار دەبنە ئامانجی هێرشی ئاسمانی، کە حەشدی شەعبی بە دەستدرێژییەکی دوژمنکارانە وەسفی کردووە.