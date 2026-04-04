ئیسماعیل قائانی: چارەنووسی هەموو هێزەکانی ئەمریکا هەڵاتنە لە ناوچەکە

2026-04-04 12:52

ئیسماعیل قائانی، فەرماندەی هێزی قودسی سوپای پاسدارانی ئێران، لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس هێرشی توند دەکاتە سەر هێزەکانی ئەمریکا لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و رایدەگەیەنێت؛ چارەنووسی کۆتایی هەموو ئەو هێزانە تەنیا هەڵاتنە و چۆڵکردنی ناوچەکەیە.

قائانی لە بەشێکی قسەکانیدا ئاماژەی بە کشانەوەی کەشتیی فڕۆکەهەڵگری "جێراڵد فۆرد" کرد و گوتی: "ترەمپی تاوانبار دەبێت فەرماندەی کەشتیی جێراڵد فۆردیش لەکار لابدات، چونکە ئەو فەرماندەیە لە ترسی موجاهیدانی پاڵەوان و گەلی خۆڕاگری یەمەن، بوێری ئەوەی نەبوو لە گەرووی باب‌ولمەندەب بپەڕێتەوە."

فەرماندەی هێزی قودس ئاماژەی بەوەش کرد، ئەو کەشتییە جەنگییە دوای دوو هەفتە لە سەرگەردانی لە ئاوەکانی ناوچەکەدا، سەرەنجام بە "چیرۆکێکی ساختە" لە دەریای سوور و ناوچەکە هەڵات.

لە کۆتایی پەیامەکەیدا، ئیسماعیل قائانی جەختی کردەوە، هیچ داهاتوویەک بۆ هێزە ئەمریکییەکان لە ناوچەکەدا نییە و گوتی: "عاقیبەتی هەموو هێزە تیرۆریستەکانی ئەمریکا، هەڵاتنە لەم ناوچەیە."