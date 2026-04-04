عەباس عێراقچی: ئێمە رەتمان نەکردووەتەوە بۆ دانوستان بچینە پاکستان

2026-04-04 14:14

وەزیری دەرەوەی ئێران رایگەیاند، تاران هیچ کاتێک رەتی نەکردۆتەوە بچێتە ئیسلام ئاباد، گوتیشی، وڵاتەکەی مەرجی ئەوەیە بەیەکجاری کۆتایی بەو جەنگە بێت کە بەسەر ئێمەدا سەپێنراوە.

ئەمڕۆ شەممە، 4ـی نیسانی 2026، عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران لە پلاتفۆرمی 'ئێکس' نووسیویەتی، "زۆر سوپاسگوزاری پاکستانین بۆ هەوڵەکانی، هەروەها رەتمان نەکردەوە بۆ دانوستان بچینە ئیسلام ئاباد، بەڵام ئێمە نیگەرانین لە مەرجەکانی کۆتاییهێنان بەو جەنگە نایاساییەی کە بەسەرماندا سەپێنراوە."

عەباس عێراقچی ئاماژەی بەوەش کرد، میدیاکانی ئەمریکا هەڵوێستی ئێران سەبارەت بە دانوستانەکان دەشێوێنن.

باسی لەوەشکرد، تاوەکو ئێستا ئەمریکا و ئیسرائیل چوار جار هێرشیان کردووەتە سەر وێستگەی ئەتۆمی بوشەهر، هەروەها تیشکدانەوەی وێستگەی ئەتۆمی بوشەهر بۆ تەواوی وڵاتانی کەنداو دەبێت، نەک تەنیا تاران، گوتیشی، هێرشەکان بۆ سەر کەرتی پترۆکیمیایی وڵاتەکەمان ئامانجە راستەقینەکان دەردەخەن.

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا لە وتارێکی کورتدا بۆ گەلەکەی کە نزیکەی 20 خولەکی خایاند، سێشەممەی رابردوو رایگەیاند، جەنگی دژی ئێران بووەتە هۆی کاولکاریی سەربازی و ئابووریی ئێران و نەهێشتنی بەرنامە ئەتۆمییەکەی، هەروەها بەردەوام دەبن تا دەگەن ئامانجەکانیان.