پەیامنێری کوردستان24: بە درۆن هێرش کرایە سەر بنکەیەکی ئەمریکا لە رۆژئاوای کوردستان

2026-04-04 15:38

بە دوو درۆنی بۆمبڕێژکراو هێرش کرایە سەر بنکەیەکی سەربازیی هێزەکانی ئەمریکا لە رۆژئاوای کوردستان و رووداوەکە هیچ زیانێکی گیانی و ماددی نەبووە.

ئەکرەم ساڵح، پەیامنێری کوردستان24 لە رۆژئاوای کوردستان رایگەیاند، ئەمڕۆ شەممە، 04ـی نیسانی 2026، دەوروبەری بنکەی سەربازیی قەسرک لە پارێزگای حەسەکە، بە دوو درۆنی بۆمبڕێژکراو کراوەتە ئامانج.

پەیامنێری کوردستان24 روونیشی کردەوە، هێرشەکە هیچ زیانێکی گیانی و ماددی بەدواوە نەبووە.

بنکەی سەربازیی قەسرک لە رۆژئاوای کوردستان پێش دەستپێکردنی جەنگ لەلایەن هێزەکانی ئەمریکاوە چۆڵ کراوە. لە ماوەی رابردووشدا چەند جارێک لەلایەن گرووپە چەکدارەکانی عێراقەوە بە درۆنی بۆمبڕێژکراو کراوەتە ئامانج.

لە ماوەی رابردوودا بەهۆی ئاڵۆزییەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و سەرهەڵدانی جەنگ لە ناوچەکە، گرووپە چەکدارەکانی نزیک لە ئێران دەیان هێرشیان لە رێگەی درۆن و مووشەکەوە کردووەتە سەر بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە عێراق و سووریا.

هێزەکانی ئەمریکا بۆ رێگریکردن لەم هێرشانە، سیستەمی بەرگریی ئاسمانییان لە زۆربەی بنکەکانیان جێگیر کردووە و چەندین جاریش وەڵامی توندی ئەو گرووپانەیان داوەتەوە.

پارێزگای حەسەکە و ناوچەکانی دیکەی رۆژئاوای کوردستان چەندین بنکەی سەربازیی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتییان تێدایە، ئامانجی سەرەکیی مانەوەی ئەو هێزانەش رێگریکردنە لە سەرهەڵدانەوەی رێکخراوی تیرۆریستیی داعش لە ناوچەکە و پاراستنی ئاسایشی ناوچەکەیە لە هەر هەڕەشەیەکی دەرەکی.