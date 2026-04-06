وۆڵ ستریت جۆرناڵ: ئەمریکا بەرانبەر ئێران نەرمی نواندووە
رۆژنامەیەکی ئەمریکی ئاشکرای دەکات، ئەمریکا بەرانبەر ئێران نەرمی نواندووە و لە هەندێک داواکاری پاشەکشەی کردووە، بەڵام لایەنی ئێرانی گومانی لە نیازەکانی واشنتن هەیە بۆ راگەیاندنی ئاگربەست.
رۆژی دووشەممە، 06ـی نیسانی 2026، رۆژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ"ـی ئەمریکی بڵاوی کردەوە، ئەمریکا لە بەرانبەر ئێران نەرمی نواندووە و لە بەشێک لە داواکارییەکانی پێشووی پاشەکشەی کردووە.
رۆژنامەکە لە زاری نێوەندگیرە هەرێمییەکانەوە ئاماژەی بەوە داوە، بە بەرپرسانی ئێرانییان گوتووە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، سەرباری هەڕەشە بەردەوامەکانی، پەرۆش و تامەزرۆی راگەیاندنی ئاگربەستە لە ناوچەکەدا.
سەرباری ئەم نەرمییەی واشنتن، لایەنی ئێرانی گومانی لە نیازەکانی ئەمریکا هەیە. بەرپرسانی تاران مەترسییان هەیە ئەمریکا پێشنیازی ئاگربەستە 45 رۆژییەکە بقۆزێتەوە بۆ ئەنجامدانی ئامادەکاریی سەربازی و ئەنجامدانی هێرشی زیاتر لە داهاتوودا.
هەوڵەکان بۆ راگەیاندنی ئاگربەست لە نێوان ئەمریکا و ئێران لە کاتێکدایە، گرژییەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست گەیشتوونەتە ئاستێکی مەترسیدار. پێشتر باس لەوە کرابوو وڵاتانی ناوچەکە و پاکستان نێوەندگیریی گفتوگۆکان دەکەن بۆ گەیشتن بە رێککەوتنێکی کاتی.
پێشنیازی ئاگربەستە 45 رۆژییەکە بە مەبەستی رەخساندنی دەرفەتە بۆ گفتوگۆی زیاتر و کەمکردنەوەی ئاڵۆزییەکان لە ناوچەکەدا، بەتایبەتی لە گەرووی هورمز و کەمکردنەوەی مەترسییەکانی سەر هێڵەکانی وزە.
لە ماوەی رابردوودا ئەمریکا چەندین جار هەڕەشەی توندی لە ئێران کردووە، بەڵام لە هەمان کاتدا ئارەزووی خۆی بۆ گەیشتن بە رێککەوتنێکی دیپلۆماسی دەربڕیوە بۆ رێگریکردن لە هەڵکشانی شەڕ و دەرچوونی دۆخەکە لە کۆنترۆڵ.