عەلی زەیدی: پێویستە عێراق و ئەمریکا هاوبەشییەکانیان پتەوتر بکەن

سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە میانەی کۆبوونەوەی لەگەڵ هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا، ئاماژەی بە پێویستیی هەبوونی پەیوەندییەکی بونیادنەرانە لە نێوان عێراق و ئەمریکا و, بەردەوامیدان بە کاری هاوبەش لە چوارچێوەی رێککەوتننامەی چوارچێوەی ستراتیژی و یاداشتەکانی لێکتێگەیشتنی دووقۆڵیدا کرد.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 31ـی ئایارای 2026، عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، پێشوازیی لە جۆشوا هاریس، هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا کرد.

نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، لە کۆبوونەوەکەدا تاوتوێی ئاسۆکانی هاریکاریی نێوان هەردوو وڵات و رێگەکانی پەرەپێدان و فراوانکردنی پەیوەندییەکان لە سەرجەم بوارەکاندا کرا؛ بە تایبەتی لە بوارەکانی ئابووری، وەبەرهێنان و کولتووریدا، ئەوەش لەسەر بنەمای بەرژەوەندیی هاوبەش، کە خزمەت بە بەرژەوەندیی عێراق و واشنتن بکات.

لە میانی کۆبوونەوەکەدا، عەلی زەیدی ئاماژەی بە پێویستیی هەبوونی پەیوەندییەکی بونیادنەرانە لە نێوان هەردوو وڵات و بەردەوامیدان بە کاری هاوبەش لە چوارچێوەی رێککەوتننامەی چوارچێوەی ستراتیژی و یاداشتەکانی لێکتێگەیشتنی دووقۆڵیدا کرد.

هاوکات جەخت لەسەر پابەندبوونی هەردوولا کرایەوە بۆ بەهێزکردنی هاوبەشی و هەماهەنگی سەبارەت بە پرسە جیاوازە دووقۆڵی و هەرێمییەکان، هەروەها کارکردن بۆ زاڵکردنی زمانی دیالۆگ و دیپلۆماسی لە چارەکردنی ململانێکان و چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری لە ناوچەکەدا.