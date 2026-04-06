ترەمپ: دەتوانین ئێران لە یەک شەودا لەناو ببەین و ئەو شەوەش رەنگە سبەی شەو بێت
دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیی لە کۆشکی سپی، توندترین هەڕەشەی سەربازیی ئاراستەی تاران کرد و ڕایگەیاند کە ئەمریکا توانای هەیە لە ماوەی تەنیا یەک شەودا تەواوی ئەو وڵاتە لەناو ببات.
ترەمپ جەختی لەسەر مۆڵەتەکەی کردەوە کە کاتژمێر 8:00ـی شەوی سێشەممە کۆتایی دێت و ڕایگەیاند: "تەواوی وڵاتی ئێران دەکرێت لە یەک شەودا لەناو ببریت، و ئەو شەوەش ڕەنگە شەوی سبەینێ بێت." ئەو دووپاتی کردەوە کە ڕۆژی سێشەممە دەبێتە ڕۆژی وێستگەکانی کارەبا و ڕۆژی پردەکان و هۆشداری دا کە ئەگەر گەرووی هورمز نەکرێتەوە، ئێرانییەکان لە ناو دۆزەخدا دەژین.
سەرۆکی ئەمریکا پەردەی لەسەر یەکێک لە گەورەترین ئۆپەراسیۆنەکانی ڕزگارکردن لادا کە دوێنێ ئەنجامدرا. ئاشکرای کرد کە بۆ ڕزگارکردنی ئەفسەری فڕۆکە F-15ەکە، کە 48 کاتژمێر لە ناو خاکی ئێراندا خۆی شاردبووەوە، ئەمریکا 155 فڕۆکەی سەربازیی بەکارهێناوە، کە پێکهاتبوون لە: 4 فڕۆکەی تارمایی ستراتیژی، 64 فڕۆکەی جەنگی و 48 تانکەری سووتەمەنی ئاسمانی و 13 فڕۆکەی تایبەت بە ڕزگارکردن.
ترەمپ گوتی: "هیچ وڵاتێک لە جیهاندا چەک و سوپای وەک ئێمەی نییە، تەنانەت لێیەوە نزیکیش نین." ئاماژەی بەوەش کرد کە 21 فڕۆکەیان بە نزمییەکی زۆر لە ئاسمانی ئێراندا فڕیون، بە جۆرێک لەلایەن ئێرانییەکانەوە بە گوللەی تفەنگ تەقەیان لێکراوە، بەڵام توانیویانە ئامانجەکەیان بپێکن.
سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، ڕایگەیاندووە، هێزە چەکدارەکانی وڵاتەکەی لە ماوەی 37 ڕۆژی ڕابردوودا گورزی کەمەرشکێنیان لە ژێرخانی سەربازی و ستراتیژیی ئێران وەشاندووە؛ بەپێی گوتەکانی ترەمپ، لە ماوەی ئەو 37 ڕۆژەدا، هێزە ئاسمانییەکانی ئەمریکا زیاتر لە 10,000 هێرشی ئاسمانیی جەنگییان بەسەر ئێراندا ئەنجام داوە. لە ئەنجامی ئەم گەشتە چڕانەدا، زیاتر لە 13,000 ئامانج لە ناو خاکی ئێراندا کراونەتە ئامانج و پێکراون.
سەرۆکی ئەمریکا جەختی لەوە کردووەتەوە کە ئەم قەبارەیە لە هێرش و چالاکیی سەربازی، تۆمارێکی مێژووییە و لە مێژووی ئۆپەراسیۆنە ئاسمانییە سەربازییەکانی جیهاندا هاوشێوەی نەبووە. ئەم لێدوانە نیشانەی ئەوەیە کە ئەمریکا تەواوی هێزی تەکنۆلۆژی و سەربازیی خۆی بۆ پەکخستنی تواناکانی تاران بەکارهێناوە.
لە پەرەسەندنێکی سەربازیدا، ترەمپ ئاشکرای کرد کە هێزەکانیان فەرمانیان پێکراوە ئەو فڕۆکە گەورە و کۆنانەی کە کەوتوونەتە ناو خاکی ئێران بتەقێننەوە. ئەو گوتی: "ئێمە نەماندەویست کەس دەستی بەو تەکنۆلۆژیا و ئامێرە پێشکەوتووانەی دژە فڕۆکە بگات کە لەسەر ئەو فڕۆکە گەورانە بوون، بۆیە تەقاندماننەوە." ڕاشیگەیاند کە دواتر فڕۆکەی خێراتر و سووکتر لەسەر خۆڵەکانی ئێران نیشتوونەتەوە و کارمەندەکانیان گواستووەتەوە.
ترەمپ ئێرانییەکانی بە جەنگاوەری کارامە و مرۆڤی توند وەسف کرد، بەڵام جەختی کردەوە کە "ئەوان ئێستا بەو شێوەیە بەهێز نین کە مانگێک لەمەوبەر هەبوون. سەرۆکی ئەمریکا گوتی: "لە ڕای مندا، ئەوان ئێستا هیچ بەهێز نین و بەم زووانە ڕاستییەکە دەبینن."
بەشێکی دیکەی قسەکانی ترەمپ هەڕەشەی لەو کەس و دەزگا میدیاییانە کرد کە زانیارییان لەسەر فڕۆکەوانە ونبووەکە بڵاوکردبووەوە پێش ئەوەی سوپا ڕایبگەیەنێت. ترەمپ گوتی: "ئێمە دەزانین کێ ئەو زانیارییانەی دزەپێکردووە، یان دەبێت ڕادەستی بکەن یان دەچنە زیندان، چونکە ئەمە بابەتێکی پەیوەستە بە ئاسایشی نیشتمانییەوە."
