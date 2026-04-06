پەیامنێری کوردستان24: حەشدی شەعبی لەکەرکووک بۆردومان کرا
پەیامنێری کوردستان24 لە کەرکووک رایگەیاند، بنکەی سەربازی لیوای 40ـی کەتائیبی ئیمام عەلی سەربە حەشدی شەعبی بۆردومانکرا.
ئەمڕۆ دووشەممە، 6ـی نیسانی 2026، سۆران کامەران پەیامنێری کوردستان24، لە کەرکووک رایگەیاند: کاژمێر 9 ى ئەمشەو بنکەیەکی سەربازی لیوای 40ی کەتائیبی ئیمام عەلی سەر بەحەشدی شەعبی بۆردوومان کرا.
بەپێی زانیارییەکانی پەیامنێری کوردستان24، کە لەسەرچاوەیەکی ئەمنییەوە دەستی کەوتووە بارەگاکە لە گوندی خەرابەرووتەی رۆژئاوای کەرکووک بووە و لە دەستپێکی جەنگی نێوان ئەمریکا-ئیسرائیل و ئێران بارەگاکانی کەتائیبی ئیمام عەلی لەسنوری کەرکوک بۆ پێنج جار بۆردومان کراوە کە نزیکە لە کێڵگەی نەوتی بای حەسەنەوە لە ڕۆژئاوای کەرکوک.
هەروەها ئاماژەی بەوە داوە، لیوای 40 ی کەتائیبی ئیمام عەلی سەر بە ئۆپەراسیۆنەکانی باکوروی رۆژهەڵاتی دیجلەی حەشدی شەعبین ، کە لەدوای هێرشەکانی شانزەی ئۆکتۆبەری 2017ەوە ئەو ناوچانەیان کۆنتڕۆڵکردووە لەرۆژئاوای کەرکووک کە ناوچەیەکی نەوتییە و داگیرکراوە.