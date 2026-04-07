سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی: چیتر نابێت بە بیانووی بێ پاساو پەلاماری کوردستان بدرێت

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێت، هێرشە درۆنییەکەی سەر ماڵی پێشمەرگەیەک لە سنووری هەولێر "تاوانی جەنگە" و نابێت چیدیکە بە بیانووی بێ پاساو، پەلاماری خەڵكی کوردستان بدرێت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 07ـی نیسانی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە پەیامێکدا رایگەیاند، "زۆر خەمبار و دڵگرانم بە بیستنی هەواڵی هێرشی درۆنی بۆ سەر ماڵی پێشمەرگەیەک لە سنووری هەولێر کە بووە هۆی شەهیدبوونی خۆی و خێزانەکەی".

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی، بە توندی هێرشە درۆنییەکەی سەر ماڵی ئەو پێشمەرگەیە، سەرکۆنە و شەرمەزار دەکات و دەڵێت "تاوانێکی قێزەوەنە".

سەرۆکی حکوومەت دووپاتی کردووەتەوە، "بە ئامانجگرتنی خەڵکی سیڤیل و ماڵی هاووڵاتییان، تاوانی جەنگە و داوای خەڵکی بێ تاوانی کوردستان، دەگەیێنینە هەموو جیهان بۆ ئەوەی سنوورێک بۆ ئەو ستەمکاریەی بەرامبەریان دەکرێت دابندرێت و چیتر بە بیانووی بێ پاساو، پەلاماری خەڵکی کوردستان نەدرێت".

کاتژمێر 12:15 خولەکی بەرەبەیانیی ئەمڕۆ سێشەممە، 07ـی نیسان، لە ئەنجامی هێرشێکی درۆنیی بۆمبڕێژکراودا بۆ سەر گوندی (زەرگەزەوی) لە سنووری پارێزگای هەولێر، دوو هاووڵاتی کە هاوسەری یەکترن، شەهید بوون.