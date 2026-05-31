هەولێر بۆ هێشتنەوەی كریستان باركۆ پێویستی بە موعجیزەیە

چارەنووسی كریستیان باركۆ، ناوەراستكاری ئەرجەنتینی لەگەڵ یانەی هەولێر سۆشیاڵمیدیای تەنیوە، بەڵام كوردستان24 بەپشتبەستن بە زانیاری 100% وردەكاری لەبارەی داهاتووی ئەو یاریزانە لەگەڵ هەولێر ئاشكرا دەكات.

كریستیان باركۆی ئەرجەنتینی لە گواستنەوەی زستانەی ئەمساڵ یانەی گوابیرای بۆلیڤی بەخواستن جێهێشت و پەیوەندی بە یانەی هەولێر كرد.

هەولێر باركۆی گواستەوە ریزەكانی بەبێ ئەوەی هیچ بڕە پارەیەك بداتە یانەی بۆلیڤییەكە، بەڵام باركۆ گرێبەستی لەگەڵ گوبیرای بۆلیڤی تا 2029 ماوە، لە بڕگەیەكی گرێبەستەكەی باركۆ لەگەڵ هەولێردا هاتووە، یانەی هەولێر دەتوانێت گرێبەستی كریستیان باركۆ لە خواستنەوە بكاتە هەمیشەیی بە مەرجێك 400 هەزار دۆلار بداتە یانە بۆلیڤییەكە، بە زمانی بازاڕ دەكاتە 40 دەفتەر دۆلار.

هەولێر ئەگەر بیەوێت باركۆ لە یانەكە بهێڵێتەوە دەبێت ئەم 40 دەفتەر دۆلارە تەنیا بۆ هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستەكەی بدات، پاشان بە گرێبەستێكی نوێ لەگەڵ باركۆ رێكبكەوێت، یانەی گوابیرای بۆلیڤی رۆژی 15ـی مانگی داهاتووی كردووەتە دوایین دەرفەت لەبەردەم یانەی هەولێر بۆ ئەوەی لەبارەی باركۆ بڕیاری كۆتایی بدات.

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست كوردستان24 كەوتووە، تێچووی مانەوەی باركۆ لەگەڵ هەولێر بە نزیكەی 70 دەفتەر دۆلار مەزەندە دەكرێت، بۆیە مانەوەی باركۆ لەگەڵ هەولێر لە مەحاڵ و موعجیزە نزیك دەبێتەوە.

كریستیان باركۆ ئەم وەرزە لەگەڵ یانەی هەولێر بەشداریی 21 یاری كردووە، پێنج گۆڵ و حەوت ئەسیستی كردووە.