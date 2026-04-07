وەزیری پێشمەرگە: گیانی هاووڵاتییان و سەروەریی خاکەکەمان هێڵی سوورە

وەزیری پێشمەرگە بە توندی هێرشێکی درۆنی بۆ سەر گوندێکی سنووری هەولێر سەرکۆنە دەکات کە بووەتە هۆی شەهیدبوونی پێشمەرگەیەک و هاوژینەکەی. داواش لە بەغدا و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکات هەڵوێستی کردەییان هەبێت لە بەرانبەر پاراستنی سەروەریی خاکی عێراق و هەرێمی کوردستان.

ئەمڕۆ سێشەممە، 07ـی نیسانی 2026، شۆڕش ئیسماعیل، وەزیری پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشە تیرۆریستییە دەکەن کە ئەمشەو لە رێگەی درۆنێکی بۆمبڕێژکراوەوە کراوەتە سەر گوندی زەرگەزەوی لە سنووری شاری هەولێر.

وەزیری پێشمەرگە روونیشی کردەوە، بەهۆی ئەم پەلامارە دڕندانەیەوە پێشمەرگەیەک بە ناوی "مووسا ئەنوەر رەسووڵ" لەگەڵ هاوژینەکەی شەهید بوون.

دووپاتیشی کردەوە، گیانی هاووڵاتییان و سەروەریی خاک هێڵی سوورە، بۆیە داوا لە حکوومەتی فیدراڵی و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکەن هەڵوێستی کردەییان هەبێت و لە ئاست ئەم تاوانانەدا بێدەنگ نەبن.

شۆڕش ئیسماعیل ئەوەشی خستە روو، بەئامانجگرتنی خەڵکی مەدەنی و بەزاندنی هەموو سنوورە یاسایی و مرۆییەکان و پێشێلکردنی شکۆی سەروەریی خاکی هەرێمی کوردستان و عێراق، هەڕەشەیەکی راستەوخۆیە بۆ سەر ئاسایشی ناوچەکە.

لە راگەیەنراوەکەدا پرسە و سەرەخۆشیی قووڵی وەزارەت و هێزەکانی پێشمەرگە ئاراستەی خێزانی شەهیدەکان کراوە.

کاتژمێر 12:15 خولەکی بەرەبەیانیی ئەمڕۆ سێشەممە، 07ـی نیسان، لە ئەنجامی هێرشێکی درۆنیی بۆمبڕێژکراودا بۆ سەر گوندی (زەرگەزەوی) لە سنووری پارێزگای هەولێر، دوو هاووڵاتی کە هاوسەری یەکترن، شەهید بوون.