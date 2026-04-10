کەمال خەرازی گیانی لەدەستدا

کەمال خەرازی سەرۆکی ئەنجوومەنی ستراتیژی پەیوەندییە دەرەکییەکان و راوێژکاری باڵای رێبەری کۆماری ئیسلامی ئێران، بەهۆی سەختی برینەکانییەوە گیانی لەدەستدا.

میدیاکانی ئێران، بەرە بەیانی ئەمڕۆ هەینی 10ی نیسانی 2026، هەواڵی گیان لەدەستدانی خەرازی بڵاوکردووەتەوە و ئاماژەیداوە، سەرۆکی ئەنجوومەنی ستراتیژی پەیوەندییە دەرەکییەکان کە لە هێرشێکی ئامانجداری ئیسرائیل و ئەمریکا بۆ سەر ماڵەکەی لە تاران بریندارکرا بوو، بەهۆی سەختی برینەکانییەوە گیانی لەدەستدا.

پێشتر لە 2ی ئەم مانگە، میدیاکانی ئێران بڵاویانکردبووەوە، لە ئەنجامی بۆردومانکردنی ماڵەکەی کەمال خەرازی لە تاران، هاوسەرەکەی گیانی لەدەستداوە، خۆیشی لە نەخۆشخانەیە و باری تەندروستی ناجێگیرە.

دوای دامەزراندنی ئەنجوومەنی ستراتیژیی پەیوەندییەکانی دەرەوە، لە ساڵی 2006 لەلایەن عەلی خامنەیی، رێبەری باڵای ئێرانەوە بۆ هاوکاریی لە "بڕیارە گرنگ و چارەنووسازەکان، خەرازی بە سەرۆکایەتیی ئەنجوومەنەکە راسپێردرا.

خەرازی پەیوەندییەکی نزیکی لەگەڵ خانەوادەی خامنەیی هەبووە، سەوسەن خەرازی خوشکی کەمال خەرازی هاوسەری مەسعود خامنەیی کوڕی سێیەمی عەلی خامنەیی رێبەری باڵای ئێرانە. ئەمەش پێگەی ئەوی لە ناوەندە راوێژکارییەکاندا بەهێزتر کرد بوو.

هەروەها لە ساڵانی 1997 بۆ 2005 وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران بووە و پێشتریش نوێنەری هەمیشەیی بووە لە نەتەوە یەکگرتووەکان.