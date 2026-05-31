بەرگریی شارستانیی هەرێم: لەمساڵدا 23 کەس خنکاون

پێش دوو کاتژمێر

گوتەبێژی بەرگری شارستانی هەرێمی کوردستان نوێترین ئاماری رووداوەکانی خنکان و ئاگرکەوتنەوەی رایگەیاند؛ لە سەرەتای ئەمساڵدا 23 کەس خنکاون و لە چوار رۆژی جەژن 155 رووداوی ئاگرکەوتنەوەش تۆمارکراوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە 31ـی ئایاری 2026، سەرکەوت کاڕەش گوتەبێژی بەرگریی شارستانیی هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ ماڵپەڕی کوردستان24، نوێترین ئامارەکانی خنکان و رووداوە جۆراوجۆرەکانی خستە روو و رایگەیاند؛ لە ساڵی رابردوودا 68 کەس بەهۆی خنکانەوە گیانیان لەدەستداوە و لەمساڵیشدا تاوەکو ئێستا 23 حاڵەتی خنکان لە هەرێمی کوردستان تۆمارکراوە کە زۆرینەیان لە سنووری پارێزگای هەولێر و بەتایبەتی لە زێی گەورە بوون و تەنیا لەم جەژنەشدا دوو کەس لە زاخۆ و سلێمانی خنکاون.

گوتەبێژی بەرگریی شارستانی ئاماژەی بەوە کرد، زۆربەی قوربانییەکانی ساڵی رابردوو تەمەنیانلە نێوان 15 بۆ 20 ساڵ و منداڵ بوون، بۆیە داوا لە دایکان و باوکان دەکات لە کاتی گەشت و سەیراندا زۆر ئاگاداری منداڵەکانیان بن و رێنمایی هاووڵاتییانیش دەکات، لە کاتی مەلەکردندا ئامرازەکانی سەلامەتی وەک هێلەک بەکاربهێنن و لەو شوێنانەی شارەزاییان نییە مەلە نەکەن چونکە سروشتی ئاوەکانی هەرێم جیاوازە و هەندێکیان زۆر قووڵ، سارد یان تیژڕەون، هەروەها لە رووی پزیشکییەوە هۆشداری دا ، نابێت دوای نانخواردنی زۆر مەلە بکرێت چونکە مەترسی بۆ سەر ژیانی مرۆڤ دروست دەکات و جەختی کردەوە، هۆکاری سەرەکی زۆربەی رووداوەکان پابەندنەبوونە بە رێنماییەکان سەرەڕای ئەوەی تابلۆی ئاگادارکردنەوە بە سێ زمان لەو شوێنانەدا دانراون.

سەبارەت بە داتاکانی ساڵی 2025، سەرکەوت کاڕەش روونی کردەوە، لەو ساڵەدا 12 هەزار و 345 رووداوی جۆراوجۆر هەبوون کە نۆ هەزار و 402یان ئاگرکەوتنەوە و 508یان لافاو بووە، بەو هۆیەوە 85 کەس گیانیان لەدەستداوە کە 68 یان بەهۆی خنکانەوە بووە و تەنیا لە سنووری هەولێریش 26 کەس خنکاون، هەروەها لەو ساڵەدا 2 کارمەندی بەرگریی شارستانی گیانیان سپاردووە و 18 ئەفسەر و کارمەندیش بریندار بوون، بەڵام تیمەکانیان توانیویانە لە سەرانسەری هەرێم ژیانی هەزار و 126 هاووڵاتی لە مەترسیی حەتمی رزگار بکەن کە 22یان لە خنکان رزگارکراون و لە چوار رۆژی جەژن 155 رووداوی ئاگرکەوتنەوە تۆمارکراوە.