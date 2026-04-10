جەی دی ڤانس بەرەو پاکستان بەڕێکەوت

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، جەی دی ڤانس، جێگری خۆی راسپارد بۆ دۆزینەوەی رێگەچارەیەک بۆ ئەو شەڕەی ماوەی 6 هەفتەیە لەگەڵ ئێران دەستیپێکردووە، ئەمەش لە کاتێکدایە کە ئاگربەستە کاتییەکە لەبەردەم مەترسیی هەرەسهێناندایە و گرژییەکان گەیشتوونەتە ئاستێکی بێوێنە.

رۆژی هەینی 10ی نیسانی 2026، جەی دی ڤانس، جێگری سەرۆکی ئەمریکا، بەرەو ئیسلام ئابادی پایتەختی پاکستان بەڕێکەوت. ڤانس سەرۆکایەتی شاندێک دەکات بۆ گفتوگۆی ناڕاستەوخۆ لەگەڵ ئێران، بە ئامانجی رێگریکردن لە تەشەنەسەندنی زیاتری شەڕ و دوورخستنەوەی هەڕەشەکانی ترەمپ بۆ لەناوبردنی "شارستانییەتی ئێران".

لەو گەشتەدا، ستیڤ ویتکۆف، نێردەی تایبەتی ترەمپ و جارید کۆشنەر، زاوای ترەمپ، یاوەری ڤانس دەکەن. کۆشنەر پێشتر بەشداری لە سێ خولی گفتوگۆی ناڕاستەوخۆدا کردبوو سەبارەت بە بەرنامەی ئەتۆمی و مووشەکیی تاران. ئەم دیدارە بە یەکێک لە بەرزترین ئاستەکانی پەیوەندی نێوان واشنتن و تاران دادەنرێت لە دوای ساڵی 1979.

هەڵوێستی ترەمپ و ڤانس

دۆناڵد ترەمپ لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان رەخنەی لە ئێران گرت و نووسیویەتی، تاران کارێکی زۆر خراپ دەکات لە رێگەدان بە تێپەڕبوونی کەشتییە نەوتهەڵگرەکان و دەڵێت: "ئەمە ئەو رێککەوتنە نییە کە هەمانە!". جەی دی ڤانس کە پێشتر لە عێراق وەک سەربازی مارینز خزمەتی کردووە، ئەزموونێکی دیپلۆماسی کەمی هەیە، بەڵام ترەمپ متمانەی پێیەتی چونکە ڤانس بە "کەمتر پەرۆش" بۆ شەڕ و دەستێوەردان دەبینرێت، ئەمەش رەنگە وای لێ بکات لای ئێرانییەکان کەسێکی گونجاوتر بێت بۆ گفتوگۆ.

داهاتووی سیاسیی ڤانس

ئەم ئەرکە تاقیکردنەوەیەکی گەورەیە بۆ ڤانس، کە وەک بەربژێرێکی بەهێزی سەرۆکایەتی ئەمریکا بۆ ساڵی 2028 سەیر دەکرێت. شارەزایان دەڵێن ئەگەر ڤانس سەرکەوتوو بێت لە هێورکردنەوەی دۆخەکە، دەبێتە دەستکەوتێکی مێژوویی بۆی، بەڵام ئەگەر گفتوگۆکان شکست بهێنن، ئەوا هەموو گلەییەکان روو لەو دەبن و زیان بە پاشەڕۆژی سیاسیی دەگات.