یەکێتیی ئەوروپا داوای دیپلۆماسی دەکات

یەکێتیی ئەوروپا بۆ چارەسەرکردنی جەنگ لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست داوای دیپلۆماسی دەکات.

ئەنوەر ئەلعۆن، گوتەبێژی یەکێتی ئەوروپا رایگەیاند، دیپلۆماسی بۆ چارەسەرکردنی جەنگ لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست گرنگە.

گوتەبێژی یەکێتی ئەوروپا ئاماژەی بە شکستی دانووستاندنەکان لە پاکستان دا و سوپاسی پاکستانی کرد بۆ هەوڵەکانیان لە پێناو نێوەندگیری کردن لە نێوان ئەمریکا و ئێران.

دووپاتی کردەوە، یەکێتی ئەوروپا بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوبەشەکانی هاریکار دەبێت بۆ هەوڵی زیاتر لە پێناو گەیشتن بە چارەسەرێک بۆ دۆخەکە.

بەیانی ئەمڕۆ یەکشەممە، 12ـی نیسانی 2026، جەی دی ڤانس کۆتاییهاتنی دانوستانەکانی لەگەڵ ئێران بەبێ گەیشتن بە هیچ رێککەوتنێک راگەیاند، هاوکات شاندی ئەمریکاش پایتەختی پاکستانیان بەرەو واشنتن جێهێشت.

جەی دی ڤانس لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا لە ئیسلام ئابادی پایتەختی پاکستان رایگەیاند: "شاندەکانی واشنتن و تاران بۆ ماوەی 21 کاتژمێر دانوستانیان کرد، بەڵام نەگەیشتنە ڕێککەوتنێکی وا کە جێگەی رەزامەندی هەردوولا بێت." ڤانس ئاماژەی بەوەش کرد، ئەوان وەک لایەنی ئەمریکی باشترین پێشنیازیان پێشکەش بە لایەنی ئێرانی کردووە، بەڵام رەتیکردەوە وردەکاری زیاتری ناوەڕۆکی پێشنیازەکان بۆ رای گشتی ئاشکرا بکات.