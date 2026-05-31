پارێزگای هەولێر: پلانی جەژنمان سەرکەوتوو بوو

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ یەکشەممە، 31ـی ئایاری 2026، نووسینگەی پارێزگاری هەولێر، لە راگەیەندراوێکدا، سەرکەوتنی پلانی تایبەت بە پاراستنی ئارامی، ئاسایش و دابینکردنی خزمەتگوزارییەکانی لە رۆژانی جەژنی قوربانی پیرۆزدا راگەیاند.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، پلانەکە بە هەماهەنگی سەرجەم فەرمانگە خزمەتگوزاریی و دامەزراوە ئەمنییەکان بەبێ هیچ گیروگرفتێک جێبەجێ کراوە.

هەر لە راگەیەندراوەکەدا ​ئاماری چالاکی و رووداوەکانی دامەزراوە جیاوازەکانی پارێزگاکە لە رۆژانی جەژندا بەم شێوەیەی خوارەوە بووە:

1- بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هەولێر

​سەرجەم هێزەکانی پۆلیس لە ئامادەباشی تەواودا بوون، کە تێیدا 113 ئەفسەر و هەزار و 532 کارمەند لە ئەرکدا بوون. کە لەم ماوەیەدا ئەم رووداوانە تۆمارکراون:

​-سێ تاوانی کوشتن (پیاو و ئافرەت).

​چەند حاڵەتێکی شەڕکردن و چوار حاڵەتی دزیکردن.

​2-کەرتی گەشتوگوزار

​لە راگەیەندراوەکەی پارێگای هەولێردا هاتووە، پلانەکانی تایبەت بە پێشوازیکردن لە گەشتیاران بە سەرکەوتوویی جێبەجێ کراون و لیژنەی تایبەت لە بازگەکان بۆ رێنماییکردنی گەشتیاران جێگیرکران، لە هۆڵی پشووی جەژندا، شاری هەولێر پێشوازی لە 112 هەزار و 657 گەشتیار کردووە کە لە دەروازە جیاوازەکانەوە سەردانی ناوچە گەشتیارییەکانیان کردووە.

​3- بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆ

​سەرەڕای جێبەجێکردنی تەواوی بڕگەکانی پلانی هاتوچۆ، بەهۆی پابەندنەبوونی هەندێک لە شۆفێران بە رێنماییەکان و لێخوڕینی خێرا، چوار رووداوی هاتوچۆ روویان دا و لە ئەنجامدا یەک کەس بریندار بوو.

4- بەرگریی شارستانی

​تەواوی بنکەکانی بەرگری شارستانی لە ئەرکدا بوون و توانیویانە سەرجەم رووداوەکانی ئاگرکەوتنەوە کۆنترۆڵ بکەن کە پێکهاتبوون لە:

​پێنج حاڵەتی ئاگرکەوتنەوە لە ماڵان، دوو ئۆتۆمبێل، و سێ دوکان و چێشتخانە.

​51 حاڵەتی سووتانی پوش و پاوان.

​

​5- بەڕێوەبەرایەتی ئاسایش

​سەرجەم هێزەکانی ئاسایشی هەولێر بەپێی پلانە داڕێژراوەکان لە حاڵەتی ئامادەباشیدا بوون و ئەرکەکانیان بەبێ هیچ گرفتێک و بۆ پاراستنی سەقامگیری شارەکە جێبەجێ کرد.

​6- بەڕێوەبەرایەتی گشتیی تەندروستی هەولێر

​تیمە پزیشکییەکان لە رۆژانی (26 تا 30ـی ئایاری 2026، لە ئەرکدابوون و ئاماری خزمەتگوزارییەکانی هەردوو بەشی فریاکەوتنی رۆژئاوا و نەخۆشخانەی رزگاری بەم شێوەیە بووە:

​سەردانی هاووڵاتیان بۆ چارەسەر: سێ هەزار و چوار حاڵەت.

​کۆی گشتی رووداوەکان: 216 رووداو، 137 رووداوی هاتوچۆ و ماتۆڕسکیل، 134 حاڵەتی بەربوونەوە، 11 حاڵەتی گەستنی سەگ.

​حاڵەتە تەندروستییەکان: 70 سکچوون و رشانەوە، 17 پێوەدانی مار و دووپشک، 35 ژەهراویبوون بە خواردن.

​بانکی خوێن: دابینکردنی 584 پسکیت (بوتڵ) خوێن بۆ نەخۆشخانەکان.

​نەشتەرگەرییەکان: 195 نەشتەرگەری (19 گەورە و 176 بچووک).

​شوشتنی گورچیلە: پێشوازیکردن لە 601 نەخۆش لە سەنتەرەکانی شوشتنی دەستکرد.

​منداڵبوون: کۆی گشتی 227 منداڵ لەدایکبوون 97 سروشتی و 132 بە نەشتەرگەری.

​