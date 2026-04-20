گۆڤارێکی ئەمریکی: جەنگی ئێران کۆتایی بە سەردەمی هەژموونی ئەمریکا دەهێنێت

گۆڤاری "زە ئەمریکان کۆنسێرڤاتیڤ" (The American Conservative) لە راپۆرتێکی شیکاریدا رایگەیاند؛ ئەو پرۆسە سەربازییەی دۆناڵد ترەمپ دژی ئێران دەستیپێکردووە، وەک خاڵێکی وەرچەرخانی مێژوویی لە مێژووی ویلایەتە یەکگرتووەکاندا تۆمار دەکرێت، بەڵام نەک وەک سەرکەوتن، بەڵکو وەک کۆتاییهاتنی سەردەمی زلهێزیی ئەمریکا.

بەگوێرەی گۆڤارەکە، بایەخی ئەم جەنگە لە ئەنجامە مەیدانییەکانییەوە نییە، بەڵکو لەوەدایە "پەردەی لەسەر قۆناخێکی تەواوی هەژموونی تاکلایەنەی ئەمریکا بەسەر سیستەمی نێودەوڵەتیدا لادا". راپۆرتەکە جەنگەکەی بە "جەنگێکی بێسەروبەر" وەسف کردووە کە لەلایەن "ئیمپراتۆریەتێکی بەرەو ئاوابوو" ئەنجام دراوە، ئاماژەی بەوەش کردووە، ترەمپ هەلێکی مێژوویی بۆ دووبارە بونیادنانەوەی ئەمریکا وەک زلهێزێک بۆ 250 ساڵی داهاتوو لەدەستدا.

لە رووی تێچووەوە، ئامارەکانی ماڵپەڕی (Iran War Cost Tracker) دەریدەخەن لە ماوەی تەنیا 50 رۆژدا لە 28ـی شوبات تا ناوەڕاستی نیسانی 2025، تێچووی جەنگەکە 55 ملیار دۆلاری تێپەڕاندووە و زیاتر لە 3 هەزار کەسیش گیانیان لەدەستداوە.

لە لایەکی دیکەوە، فەریق هیس کۆڵینز، بەڕێوەبەری ئاژانسی بەرگریی موشەکی ئەمریکا، هۆشداری داوە جبەخانە سەربازییەکانی وڵاتەکەی تووشی داڕمان بوون و قەرەبووکردنەوەی ئەو چەکانەی لەم جەنگەدا بەکارهاتوون، پێویستی بە چەندین ساڵ کارکردن هەیە.

لە رووی سیاسییەوە، هەرچەندە لە 8ـی نیساندا هەردوولا گەیشتنە رێککەوتنێکی ئاگربەست بۆ ماوەی دوو هەفتە، بەڵام گفتوگۆکانی ئیسلام ئاباد، دواتر بەڕێوەچوون، بێ هیچ ئەنجامێکی دیپلۆماسی کۆتاییان هات. ئێستا هەرچەندە دەسپێکردنەوەی جەنگ بە فەرمی رانەگەیەندراوە؛ بەڵام ئەمریکا گەمارۆیەکی توندی خستووەتە سەر بەندەرەکانی ئێران و ناوەندە نێودەوڵەتییەکانیش لە هەوڵدان بۆ رێگریکردن لە تەقینەوەی دووبارەی بارودۆخەکە.

گۆڤارە ئەمریکییەکە لە کۆتاییدا داوا لە واشنتن دەکات وانە لەم جەنگە وەربگرێت و لە سیاسەتی "فراوانخوازی سەربازییەوە بەرەو هۆشداریی ستراتیژی و کەمکردنەوەی خەرجییە بەرگرییەکان" هەنگاو بنێت، چونکە ئەمە بە تەنیا کلیل و مەرجی مانەوەی ئەمریکا دەزانێت لە جیهانی دوای هەژموونی تاکلایەنە.