فەرمانگەی رێکخراوەکان داوای پەیڕەوکردنی پراکتیزە بەردەوامەکانی ژینگەپارێزی دەکات

فەرمانگەی رێکخراوەکان داوا لە رێکخراو و هاوڵاتیان دەکات پابەندییەکانیان بۆ پاراستنی ژینگە بەهێزتر بکەن

پێش کاتژمێرێک

فەرمانگەی رێکخراوەکانی ناحکوومیی هەرێمی کوردستان، بە بۆنەی رۆژی جیهانیی ژینگەوە، سوپاس و پێزانینی ئاراستەی سەرجەم رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی، تیمە خۆبەخشەکان و هاووڵاتییان کرد کە کار بۆ پاراستنی ژینگە و سامانە سروشتییەکان دەکەن.

هەینی، 5ـی حوزەیرانی 2026، فەرمانگەی رێکخراوەکانی ناحکوومیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە بۆنەی رۆژی جیهانیی ژینگەوە، راگەیەنراوێکی بڵاو کردەوە و سوپاس و پێزانینی خۆی ئاراستەی سەرجەم ئەو رێکخراوە ناحکوومی، خۆبەخش و هاووڵاتییانە کرد کە بە شێوازێکی دڵسۆزانە لە پێناو پاراستنی ژینگە و سامانە سروشتییەکانی هەرێمی کوردستاندا کار دەکەن.

لە راگەیەنراوەکەی فەرمانگەکەدا هاتووە کە خاک، شاخ، دارستان، ڕووبار و فەزای سەوزی هەرێمی کوردستان، میراتێکی سروشتی و نیشتمانیی بە نرخن و، ئەرکی سەرجەم لایەنەکانە کار بۆ پاراستن و گەیاندنی بکەن بە نەوەکانی داهاتوو.

هەر لەم چوارچێوەیەدا، فەرمانگەکە داوای لە سەرجەم رێکخراوە ناحکوومییەکان و ئەندامانی کۆمەڵگە کرد کە بەشدارییەکی کاریگەرتر بکەن لە بەهێزکردنی پابەندییە ژینگەییەکان لە رێگەی چاندنی نەمام، کەمکردنەوەی جۆرەکانی پیسبوون، پاراستنی سەرچاوەکانی ئاو و پێشخستنی رەفتار و پراکتیزە بەردەوامەکان لە ژیانی رۆژانەدا.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا، فەرمانگەی رێکخراوەکانی ناحکوومی جەختی لەوە کردەوە، کە بونیاتنانی کوردستانێکی پاکتر، سەوزتر و تەندروستتر تەنیا لە رێگەی کاری پێکەوەیی و هەستکردن بە بەرپرسیارێتی بە کۆمەڵ بەرامبەر بە سروشت و ژینگە دێتەدی.

هاوکات داوای لە هەمووان دەکات گرنگی بەم پرسە بدەن، چونکە داهاتووی ژینگەی نیشتمانەکەمان پێویستی بە هاوکاریی گشت لایەک هەیە.