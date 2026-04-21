نرخی گەنم لە بازاڕەکانی ئەوروپا و ئەمریکا بەرزبووەوە

نرخی گەنم لە ئەمریکا بەشێوەیەکی بەرچاو بەرزبووەوە، ئەمەش دوای بەرزبوونەوەی نرخی نەوت و سەرهەڵدانی مەترسییەکانی کەمبوونەوەی بەرهەم بەهۆی وشکەساڵی و سەرما و سۆڵەی توند لەو ناوچانەی گەنمی زستانەی تێدا دەچێنرێت.

ئاژانسی رۆیتەرز بڵاویکردەوە، هەڵکشانی گرژییەکان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بەرزبوونەوەی نرخی نەوت، وایکردووە خواست لەسەر کڕینی گەنم زیاد بکات، چونکە بازرگانان ترسیان لە تێکچوونی دۆخی ئاسایشی خۆراک هەیە لە کاتی جەنگدا.

بەپێی ئامارەکانی بۆرسەی شیکاگۆ، نرخی گەنم بۆ مانگی تەممووز داهاتوو گەیشتە 6.06 دۆلار بۆ هەر ربە گەنمێک، هاوکات لە بۆرسەی "یۆرۆنێکست" لە پاریس، نرخی گەنمی هاڕاو بۆ مانگی ئایاری داهاتوو بە رێژەی 1.1% زیادی کرد و گەیشتە 193.50 یۆرۆ بۆ هەر تۆنێک.

یەکێک لە بازرگانانی گرێبەستەکانی داهاتوو رایگەیاند، "لە ئێستادا دوو فاکتەری سەرەکی پشتیوانی لە بەرزبوونەوەی نرخی گەنم دەکەن، ئەوانیش کەشوهەوا و جەنگە"، ئاماژە بەوەش کراوە، وشکەساڵی لە ناوەڕاستی ئەمریکا و سەرمای سۆڵە کاریگەرییان لەسەر بەرهەم هەبووە، هەرچەندە پێشبینی دەکرێت لە کۆتایی ئەم هەفتەیەدا باران ببارێت و تا رادەیەک دۆخەکە باشتر بێت.

لە لایەکی دیکەوە، پێشبینی دەکرێت وڵاتی مەغریب کە کڕیارێکی سەرەکی گەنمی یەکێتی ئەوروپایە، بەهۆی باشبوونی بەرهەمی ناوخۆیی و گەیشتن بە ئاستی خۆبژێوی، لە مانگی حوزەیران یان تەمموزدا هاوردەکردنی گەنم رابگرێت، ئەمەش وایکردووە کە ئاستی بەرزبوونەوەی نرخەکان لە ئەوروپا تا رادەیەک سنووردار بێت.