ئەمریکا دەستی بەسەر کەشتییەکی دیکەدا گرت

وەزارەتی جەنگی ئەمریکا رێگریکردن و دەستبەسەرداگرتنی کەشتییەکی سزادراوی بێ ناسنامەی راگەیاند بە مەبەستی پچڕاندنی تۆڕە نایاساییەکان و رێگریکردن لە پاڵپشتیی ماددی بۆ ئێران، هۆشداریش دەدات لەوەی ئاوە نێودەوڵەتییەکان پەناگە نین بۆ ئەو جۆرە کەشتییانە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 21ـی نیسانی 2026، وەزارەتی جەنگی ئەمریکا لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" رایگەیاند، هێزەکانیان لە ناوچەی هیند و پاسیفیک مافی پشکنین و رێگریی دەریاییان بۆ سەر کەشتییەکی بێ ناسنامە و سزادراو بە ناوی "تیفانی" کردووە.

وەزارەتی جەنگی ئەمریکا ڤیدیۆی دەستبەسەرداگرتنی کەشتییەکەی بە هاوپێچ لەگەڵ پەیامەکە بڵاوکردووەتەوە.

Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 21, 2026

ئاماژەی بەوەش داوە، "وەک چۆن پێشتر روونمان کردووەتەوە، بەردەوام دەبین لە هەوڵە جیهانییەکانمان بۆ جێبەجێکردنی یاسا دەریاییەکان بە مەبەستی تێکشکاندنی تۆڕە نایاساییەکان و رێگریکردن لەو کەشتییە سزادراوانەی پاڵپشتیی ماددی دەگەیەننە ئێران لە هەر شوێنێک کار بکەن."

وەزارەتەکە روونیشی کردەوە، ئاوە نێودەوڵەتییەکان پەناگەیەک نین بۆ کەشتییە سزادراوەکان. جەختیشی لەوە کردەوە، وەزارەتەکەیان بەردەوام دەبێت لە رێگریکردن لە لایەنە نایاساییەکان بۆ ئەوەی هیچ ئازادییەکی جووڵەیان لە دەریادا نەبێت.

ماوەی زیاتر لە هەفتەیەکە گەمارۆی ئەمریکا بۆ سەر گەرووی هورمز و بەندەرە بازرگانییەکانی ئێران دەستیپێکردووە. هێزی دەریایی ئەمریکا رێگە بە هیچ کەشتییەکی بازرگانیی ئێران نادات بە دەریای عەرەبی و دەریای عوماندا تێپەڕێت.

گەمارۆکە بووەتە خاڵێکی نوێی ململانێی نێوان واشنتن و تاران. بەرپرسانی ئێران هەڵگرتنی گەمارۆکەیان کردووەتە مەرجی سەرەکیی بەشداریکردن لە گەڕی دووەمی دانوستانەکانی ئیسلام ئاباد لە پاکستان.

هاوکات دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا چەند جارێک رایگەیاندووە، گەمارۆکەیان رۆژانە بە دەیان ملیۆن دۆلار زیان بە ئابووریی ئێران دەگەیەنێت.