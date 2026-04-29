سەرۆک بارزانی: رۆژنامەی "تەئاخی" پردێک بووە بۆ گەیاندنی دەنگی کورد بە رای گشتی

سەرۆک بارزانی پەیامێکی پیرۆزبایی بەبۆنەی ساڵیادی دەرچوونی یەکەمین ژمارەی رۆژنامەی "تەئاخی" بڵاوکردەوە و تێیدا جەخت لە رۆڵی گرنگی ئەو رۆژنامەیە دەکاتەوە لە گەیاندنی دەنگی گەلی کوردستان بە عێراق و ناوچەکە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 29ـی نیسانی 2026، سەرۆک بارزانی پەیامێکی پیرۆزبایی ئاراستەی کارمەندان و نووسەرانی رۆژنامەی "تەئاخی" کرد بەبۆنەی 59ـەمین ساڵیادی دەرچوونی یەکەمین ژمارەی رۆژنامەکەوە.

سەرۆک بارزانی ئاماژەی بەوە کرد، رۆژنامەکە لە ماوەی دەیان ساڵی رابردوودا سەکۆیەکی دیار بووە بۆ نیشاندانی رەوایەتیی پرسی گەلی کوردستان و پردێک بووە بۆ گەیاندنی دەنگی کورد بە رای گشتیی عێراق و عەرەبی.

سەرۆک بارزانی روونیشی کردەوە، تەئاخی لاپەڕەکانی بۆ نووسەران و رۆشنبیران کردووەتەوە و بووەتە گۆڕەپانێک بۆ گفتوگۆی ئازاد و دەربڕینی بەرپرسیارانە لە قۆناغە جیاوازەکاندا.

سەرۆک بارزانی هیوای سەرکەوتن و پێشکەوتنی بەردەوامی بۆ رۆژنامەکە خواست و داوای کرد وەک دەنگێکی ئازاد و بەرپرسیار لە خزمەتی کوردستان و عێراق و بەهاکانی دادپەروەری و پێکەوەژیان و ئاشتیدا بمێنێتەوە.