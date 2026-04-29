وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا وەڵامی کوردستان24 دەداتەوە

وه‌زاره‌تی ده‌ره‌وه‌ی ئه‌مریكا، لە وەڵامی کوردستان24ـدا دەڵێت: ئامانجی هاوبه‌شمان له‌گه‌ڵ عێراق بره‌ودان به‌ ئاسایش و بونیادنانی ئاسایش و داهاتوویه‌كی خۆشگوزه‌رانە

ئەمڕۆ چوارشەممە، 29ـی نیسانی 2026، وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە وەڵامی کوردستان24دا رایگەیاند، ئامانجی هاوبه‌شمان پاراستنی سه‌روه‌ریی عێراقه‌، هەروەها پاڵپشتی لە خەڵکی عێراق دەکەین.

وەزارەتەکە ئاماژەی بەوە کردووە، بۆ بەرەوپێشچوونی پەیوەندییەکان لەگەڵ عێراق پێویستە میلیشیاکان هەڵبووەشێنەوە و هەروەها ئامانجی هاوبه‌شمان له‌گه‌ڵ عێراق بره‌ودان به‌ ئاسایش و بونیادنانی ئاسایش و داهاتوویه‌كی خۆشگوزه‌رانە.