ئەنبار.. زیاتر لە 30 کیلۆ ماددەی هۆشبەر دەستیبەسەردا گیرا

پێش دوو کاتژمێر

هێزەکانی پاسەوانی سنووری عێراق رایانگەیاند، لە رۆژئاوای پارێزگای ئەنبارهەوڵێکی قاچاخچێتی ماددەی هۆشبەریان پوچەڵ کردووەتەوە، کە ویستوویانە لە رێگەی باڵۆنەوە بیگوازنەوە و بڕەکەشی زیاتر لە 30 کیلۆ بووە.

فەرماندەیی هێزەکانی پاسەوانی سنوور ئەمڕۆ پێنجشەممە، 30ـی نیسانی 2026، لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، هێزە ئەمنییەکان لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکانیان بۆ رێگری لە دزەکردنی ماددە هۆشبەرەکان، توانیویانە باڵۆنێکی هەوایی بدۆزنەوە، کە وەک ئامرازێکی نوێ بۆ قاچاخچێتی بەکار هێنراوە."

لە راگەیندراوەکەدا هاتووە، باڵۆنەکە زیاتر لە 33 کیلۆگرام حەبی هۆشبەری تێدابووە، کە تێکڕای دەکاتە زیاتر لە 195 هەزار دەنکە حەب.

لە راگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوەشکراوە، دەستبەجێ دەست بەسەر ماددە هۆشبەرەکاندا گیراوە و رێکارە یاساییە پێویستەکان لەو بارەیەوە گیراوەتە بەر.

هەر ئەمڕۆ پێنجشەممە، دەزگای ئاسایشی نیشتمانیی عێراق لە راگەیەندراوێکدا تەنیا لە مانگی نیسان 77 تۆمەتباریان بە تۆمەتی بازرگانیکردن و بڵاوکردنەوەی ماددەی هۆشبەر. دەستگیر کردووە.